En coopération avec Special Olympics UAE, la FBMA organise la troisième Journée sportive unifiée des femmes

Fatima Bint Mubarak Ladies Sports Academy, en coopération avec Special Olympics UAE, annonce le lancement de la « Journée sportive unifiée des femmes » dans sa troisième édition. L’événement se tiendra à Abu Dhabi le 22 octobre 2021, dans le but d’encourager les femmes passionnées de sport à participer à un événement proposant diverses activités physiques et compétitions amicales sous le signe de la tolérance, de la coexistence ainsi que de la coopération entre différents segments de la société, tout en motivant les Femmes de Détermination à participer.

Ce qui suit renforce les valeurs de l’Académie consistant à faire du sport un mode de vie pour les femmes des Émirats arabes unis, tout en représentant les efforts continus déployés pour autonomiser les athlètes féminines et en particulier les femmes déterminées, grâce à leur inclusion dans des sports unifiés.

Il s’agit d’améliorer leur santé physique, tout en construisant une base pour le sport féminin représentant les Emirats Arabes Unis dans divers événements proposant du basket-ball, du yoga, du hip-hop dans le cadre de compétitions amicales qui prennent en considération la différence de capacités de toutes les femmes. La Journée sportive unifiée des femmes a lieu pendant le mois d’octobre de la sensibilisation au cancer du sein, s’alignant sur la sensibilisation à sa prévention.

SE Talal Al Hashemi, directeur national de Special Olympics UAE et membre du conseil d’administration de la FBMA a déclaré : « Nous sommes honorés de participer à cette initiative qui soutient les femmes de détermination et les encourage à pratiquer des sports. Conformément aux directives de SA Sheikha Fatima Bint Mubarak, Présidente de l’Union générale des femmes, Présidente suprême de la Fondation pour le développement de la famille et du Conseil suprême pour la maternité et l’enfance, et « Mère de la Nation », cet événement autonomise et soutient les femmes et les filles à développer leurs compétences et leurs capacités sportives. Cela renforce encore la position de leader des Émirats arabes unis dans l’amélioration de la vie des personnes déterminées et la facilitation de l’inclusion dans tous les aspects de la société, y compris dans le sport et l’athlétisme. »

Il est important de mentionner que l’événement se tiendra aux côtés du tournoi sportif féminin d’Abu Dhabi, sous le patronage de HH Shaikha Fatima Bint Hazza Bin Zayed Al Nahyan, présidente du conseil d’administration de la FBMA et présidente d’Abu Dhabi et d’Al Ain. Clubs de dames. Le tournoi représente une merveilleuse opportunité pour les femmes de tous âges de libérer leur potentiel dans différents sports et à travers diverses activités ; tout en rencontrant, communiquant et socialisant avec d’autres personnes d’horizons divers. Une chance donnée est en avance avec cette initiative, pour créer un hub et un espace créatif pour tous les talents, et les capacités à briller. Plus important encore, l’événement constitue une occasion prometteuse pour établir un sentiment de communauté et de coexistence pour toutes les femmes et les filles.

En savoir plus sur l’application Sport360