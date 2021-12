En Corée ! Yasiel Puig signe avec l’équipe KBO

Le mec cubain Yasiel puig a signé selon plusieurs sources un accord pour jouer au baseball en Corée, le puissant KBO.

Selon les rapports, Puig a conclu un accord pour un an et 1 million de dollars, dans ce qui semble être une étape intermédiaire dans la recherche de retour au MLB et une décision stratégique compte tenu du chômage dans le Grandes ligues.

Souvenons-nous qu’il y a tout juste une semaine Puig est parvenu à un règlement à l’amiable pour la femme qui l’avait poursuivi pour retirer ses accusations, mettant ainsi fin à une procédure judiciaire tortueuse qui lui a sans aucun doute coûté sa sortie de la MLB.

Il y a quelques jours, Puig soulignait la faible disponibilité des équipements de MLB de rencontrer son représentant malgré le fait qu’il ait déjà mis fin à ses problèmes devant le tribunal.

Nous l’avons vu ici signer avec une équipe de la MLB, mais ce sont les Kiwoom Héroes qui ont finalement rendu les services du Cubain. La signature devrait être annoncée dans les prochaines heures.

Bonne décision du « Crazy Horse ?

C’est officiel : les Kiwoom Heroes du #KBO viennent d’annoncer la signature de Yasiel Puig pour un contrat d’un an à 1 million de dollars. https://t.co/deJOah6UeA – Jeeho Yoo (@ Jeeho_1) 9 décembre 2021