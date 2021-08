“En de nombreux moments, nous avons dépassé Barcelone”

22/08/2021 à 01:28 CEST

Marcelino García Toral, entraîneur de la Club athlétique, a salué l’excellent travail accompli par son équipe avant la FC Barcelone, même s’il avait un goût aigre-doux en raison de la cravate car il considérait que “en de nombreux moments”, l’équipe de Bilbao a “passé le Barça”.

“Aujourd’hui, nous sommes fiers du grand match que l’équipe a réalisé. À de nombreux moments, nous avons dépassé Barcelone. Cela a beaucoup de mérite. Le faire pendant les 90 minutes est pratiquement impossible », s’est défendu Marcelino.

“Je connais un peu le sujet. Quiconque a vu le match, je pense, dira que celui qui a mérité la victoire, et je pense que c’était bien et équitablement l’Athletic”, a-t-il déclaré dans la salle de presse.

L’Espagnol a regretté le jeu qui a conduit au match nul de Barcelone, “une action que nous devons éviter et qui est évitable”.

“Le football est une question de succès et d’erreurs. Nous jouons contre une équipe avec beaucoup de qualité et toute erreur peut vous pénaliser, mais je dois regarder ce qui s’est passé au cours des 90 minutes. Et Il me reste l’audace, les arrivées et le peu que nous avons accordé à Barcelone “, a-t-il souligné.

“Barcelone domine la plupart des équipes, non seulement en Liga, mais en Europe. C’est pourquoi nous devons être justes avec ce que l’équipe a fait, un match immense. Mettre un mais aujourd’hui à ce que l’Athletic a fait aujourd’hui ne le considérerait pas juste “a ajouté l’entraîneur de l’équipe basque.