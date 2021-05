En défense de Spectre: pourquoi ce film de James Bond a une réputation injuste

Dr Madeleine Swann est la femme ultime de Bond

Les personnages féminins de la franchise James Bond ne sont pas toujours honorés et ils ne sont pas tous créés égaux. De temps en temps, quelqu’un qui peut vraiment appeler 007 sur ses défauts arrive, cependant, et le fait de manière fantastique. C’est exactement ce que fait le Dr Madeleine Swann de Spectre, car son intelligence, sa nature indépendante et sa capacité à se protéger d’elle-même lui permettent d’être plus égale à James Bond que la plupart de ses partenaires romantiques.