En dehors du ring, les coups sont plus forts

Il était au bord de la mort. Après une carrière de boxeuse qui l’a élevée aux autels de la boxe féminine et amassant une fortune considérable, lorsqu’elle a commencé à embrasser la toile, les tenants et les aboutissants d’un mariage avec un mari-entraîneur obsessionnel et contrôlant ont été découverts qui lui a fourni le nécessaire médicaments pour que la descente aux enfers couvrirait le mépris constant qu’il ressentait pour elle.

Après une vie commune avec Christy, Jim Martin il était pris de jalousie et voulait mettre fin à la vie du boxeur. Ce à quoi Jim n’a pas pensé, c’est que, rampant blessée dans la rue, elle demanderait de l’aide et survivrait pour en parler. Christy Martin fut une pionnière ouvrant la voie à la boxe féminine, reprise de Sports illustrés et survivant de la violence domestique.

Christy Martin, avec son entraîneur et mari, Jim Martin, pendant la saison gagnante sur le ring. Photo : Lennox McLendon / AP

Mettre la boxe féminine sur la carte

Son histoire commence en 1989. A 21 ans, élève professeur, il doit payer ses études et pour 1 000 dollars il monte sur le ring comme Christy Salters. Lorsqu’un promoteur l’a vue concourir sur le circuit « Toughwoman » en remportant trois titres consécutifs, il lui a demandé un coach. Jacques Martin, qui l’a fait s’entraîner contre ses garçons dans un gymnase à carton bristol, Tennessee. Il a été impressionné par son potentiel. En 1992, il lui a proposé alors qu’elle avait 24 ans.

Après 19 victoires consécutives, en 1993, Christy a remporté son premier titre, le championnat du monde Super-léger WBC en vue de beverly szymansky en trois tours. En 1994, il fait ses débuts dans Las Vegas gagner par KO au premier tour. Il défendit le titre six fois de plus jusqu’à ce qu’en 1996, il atteigne le sommet du grand combat télévisé contre Deirdre Gogarty où il a réaffirmé son titre mondial. Sa notoriété était à la hausse. Couverture du Sports illustrés En 1996, il signe un contrat avec le promoteur de combat Don roi et est passé de 15 000 $ à des frais de 150 000 $ par nuit. Elle est devenue la première boxeuse à être intronisée au « Nevada Boxing Hall of Fame ».

Sports de descente, dépression et cocaïne

Après deux ans sans défaite, en décembre 1998, il tombe aux mains Sumya anani. Dans l’interview d’après-match, la boxeuse de 30 ans a dit qu’elle en avait assez. Mais le contrat avec Don roi Il s’est terminé en 2001 et Christy est monté sur le ring huit fois de plus. En 2003, il a subi sa première défaite par élimination directe contre Laila ali et à la fin de 2006, elle se sentait dépassée. Il est tombé dans une dépression à cause de sa sexualité cachée pendant si longtemps, de la pression abusive de Jim et les défaites reçues dans le ring.

Il trouva refuge dans la cocaïne qui Jim à condition de. En 2008, je n’ai pas quitté la maison. Les près de 4 millions de dollars qu’il avait récoltés en prenant et en frappant avaient disparu.

« Vous ne pourrez pas me tuer !

Sa sortie du placard s’est faite «en ligne». Via Facebook, il a contacté un ancien amoureux du lycée, Plaisir du Xérès. Celui-ci l’a sortie de la dépendance à la cocaïne et ils ont commencé une histoire d’amour. Christy a initié les papiers du divorce avec Jim. Le 22 novembre 2010, les deux femmes se sont rencontrées dans un motel près de plage de Daytona et ils s’embrassèrent avant d’entrer dans la pièce. Jim Martin J’observais. Le lendemain matin, quand je rentre à la maison, Christy il entendit quelqu’un aiguiser un couteau dans la cuisine. Il alla dans sa chambre où il s’apprêtait à se reposer car il avait mal à la tête. Jim Il est entré dans la pièce et l’a poignardé à trois reprises dans la poitrine et lui a coupé la jambe. Puis il lui a tiré dessus avec son propre pistolet rose qu’il a gardé pendant qu’elle criait “Vous ne pouvez pas me tuer!”

Le 17 novembre 2001, Christy Martin a affronté Lisa Holwyne, qui des années plus tard serait sa partenaire et son soutien dans le gymnase qu’elle a mis en place. Christy a gagné le match. Photo : John Gichigi / Allsport

Regarder en arrière, Christy Elle admet qu’elle s’est mariée pour des raisons sociales car au lycée, elle avait été intime avec des garçons et des filles et craignait que son intérêt pour d’autres filles ne nuise à sa carrière de boxeuse dans une famille assez conservatrice. Jim Il l’a convaincue que sa famille ne l’aimait pas, qu’elle ne trouverait personne qui veuille la former et qu’il était la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance. Le contrôle psychologique et physique qui Jim appliqué à elle a grandi au fil des années : “Personne ne m’a renversé, sauf Jim” dit-il Christy quand il a changé son nom de famille en Saleurs après divorce.

Après la tentative d’assassinat et presque laissé pour mort, Jim Martin l’a laissée dans la chambre conjugale convaincue que Christy il y donnerait son dernier souffle. Mais comme elle l’avait fait plusieurs fois, elle s’est levée, est sortie dans la rue et a réussi à arrêter une voiture qui l’a emmenée à l’hôpital. Jim a été condamné à 25 ans de prison.

Christy Martin a reconstruit sa vie avec sa collègue boxeuse Lisa Holwyne. Photo : Facebook Christy Martin Promotions

La boxe, la meilleure thérapie

Et il est revenu sur le ring. Après sept jours à l’hôpital, elle a demandé Miguel Diaz, un entraîneur qui était en Las Vegas, pour le préparer à de nouvelles batailles. “La boxe est la meilleure thérapie que je puisse trouver”, lui a-t-il dit.

Cent quatre-vingt-treize jours après la fusillade et les coups de couteau et à 43 ans, Christy Salters Elle est montée sur un ring vêtue de rose pour chercher sa 50e victoire contre pierre dakota. Au sixième round, bien qu’elle ne le veuille pas, le médecin demande l’arrêt du combat : les radiographies montrent neuf fractures et après deux heures au bloc opératoire, Christy Il ne pouvait pas parler car un coup à la tête avait touché la partie droite de son corps. Il a refusé d’abandonner et encore en 2012 a lutté contre Mia Saint-Jean qui l’a battu en 10 rounds. Christy Saleurs il a dû accepter que sa carrière de boxeur était terminée et qu’il revenait dans le monde réel. Pendant deux ans, elle a été enseignante suppléante à l’institut Vance de Charlotte jusqu’à ce que, avec son nouveau partenaire, l’ex-boxeur Lisa Holwyne, a mis en place une salle de sport où il entraîne et prépare des boxeurs en organisant des soirées à travers ‘Pink Promotions’ où l’on retrouve, parmi ses élèves, Evan Holyfield, fils de Evander Holyfield, avec des gants roses, ceux qui ont marqué la trajectoire d’un rescapé.

Christy Martin était la couverture du même magazine sportif que Sugar Ray Leonard, Sports Illustrated

Répercussions

Être le premier dans le sport et dans la vie a ses conséquences physiques ou mentales et la résilience devient le meilleur des alliés. Christy Elle est montée et a touché le fond mais a commencé un chemin qui a ouvert la voie à tant de femmes qui se sont reflétées dans leur combat, sur le ring et dans la vie conjugale. En 2013, il s’est adressé aux sénateurs de Capitol Hill à Washington DC pour soutenir la « Loi sur la protection des victimes de violence domestique et de harcèlement criminel ». Désormais, elle organise des soirées de boxe au cours desquelles ses combattants portent des gants roses pour récolter des fonds pour des organisations de défense des femmes battues. Physiquement, les conséquences de tant de coups lui causent un manque de résistance physique et une double vision, mais ce qui le blesse le plus, ce sont les coups reçus en dehors du ring.

