« En demi-finale contre la France j’ai senti que personne ne pouvait m’arrêter »

Pau Gasol était le protagoniste d’un nouvel épisode de « Discuter tranquillement » sur la chaîne Twitch d’Ibai Llanos. L’attaquant, qui a annoncé sa retraite il y a un peu plus d’un mois, a passé en revue sa carrière et Il a parlé de la Docuserie qui sera diffusée le 12 novembre sur Amazon Prime. « Je suis heureux avec elle. Tout a commencé quand je me suis blessé à Portland et je voulais capturer comment faire face à ce moment, ce qui était difficile. Mon corps m’a dit » tu m’as beaucoup serré et je ne donne pas pour plus ‘ Je voulais voir comment j’étais capable de gérer ce moment Quelle décision ai-je prise… Je voulais finir différemment. J’ai eu le don de jouer encore quelques mois au Barça. La docuserie permet de découvrir ce côté plus personnel, en dehors de l’athlète, que les gens ne connaissent pas. « L’histoire, reconnaît-il, aurait été très différente sans la pandémie. » Le coronavirus nous a arrêtés, mais nous a donné une autre année, ce qui était peut-être la clé pour pouvoir rejouer . Si les Jeux n’avaient pas été retardés, je n’aurais sûrement pas été et la fin n’aurait pas été la même. »

Gasol a révélé qu’après la nomination à Tokyo, il ne savait pas trop quoi faire de sa carrière sportive. « Dans ma vision et le plan que j’avais, je pensais que mettre fin à ma carrière en jouant aux Jeux était une fin qui a attiré mon attention. Mais je ne savais pas trop quoi faire. Je me suis donné un mois ou deux pour voir comment je me sentais, si mon corps me demandait plus de canne ou pas. Mais le corps ne l’a pas fait, il l’a poussé à des limites que je ne pensais pas possibles. »

Oui, il est clair avec quel jeu il resterait dans sa carrière. « La rencontre qui me vient le plus à l’esprit est les demi-finales contre la France à l’Eurobasket 2015. Tout s’est réuni : Je sentais que personne au monde ne pouvait m’arrêter il n’a pas pu nous arrêter. « Gasol a clôturé sa carrière avec onze médailles avec l’équipe nationale, une aventure qui a commencé à la Coupe du monde d’Indianapolis 2002 et s’est terminée aux Jeux de Tokyo 20 ans plus tard. » Je pense que nous avons su conserver l’identité de l’équipe, de la famille, cet esprit. Nous l’avons hérité des générations précédentes et maintenant les nouvelles générations devront le construire elles-mêmes« .

Gasol nomme également les joueurs «les plus coriaces» qu’il a affrontés. « Kevin Garnett était très compétitif. J’apprécie qu’il veuille être dans la Docuserie, ses paroles sont inspirantes. Mais je me souviens d’autres: Clifford Robinson, Rasheed Wallace ont beaucoup parlé de conneries… Et il y en a eu un autre, Reggie Evans, qu’il était un joueur très rude, qu’il vous a même pincé. Ça m’a presque rendu fou à un moment. » Celui de Sant Boi explique à quel point il était respecté en NBA. « Si vous ne marchez pas, ils vous marcheront dessus. Garnett les premiers jeux me pousseraient, il me parlerait … Il a toujours été l’une de mes idoles, mais j’ai pensé que je devais l’attaquer, car sinon je voudrais manger à chaque match. »

Gasol regarde encore beaucoup le basket, y compris les matchs LEB pour Gérone, l’équipe dont son frère Marc est président et il est vice-président. Mais si tu dois choisir un joueur avec qui tu t’amuses le plus, c’est clair pour toi. « Kevin Durant. Il a une classe… Il y a de grands joueurs en NBA. Luka est un autre d’entre eux. Mais Kevin, pour moi, est spécial. Il est grand, mais mince, car ce n’est pas une merveille comme LeBron ou Giannis. Lui, avec son corps, les met comme il veut. »

Quand as-tu réalisé que tu étais une star ? « J’ai commencé à jouer à un niveau élevé tôt, mais vous ne devenez pas vraiment une star tant que votre équipe n’est pas en place. J’ai eu la chance d’être échangé aux Lakers et ce saut a eu lieu, car faire des numéros avec cette équipe était différent. Là, vous sont à un autre niveau. » Gasol s’est souvenu du moment où il a changé Memphis pour Los Angeles. « Je voulais quitter Memphis une saison auparavant, mais aller aux Lakers a été une surprise. J’étais sous le choc. Trois heures plus tard j’étais dans un avion pour un examen médical et des heures plus tard, direction Washington car l’équipe était là. Je suis arrivé vers 00h30 et Kobe m’avait déjà dit que quand il est arrivé pour lui faire savoir pourquoi il voulait aller me voir dans la chambre. Ce moment a beaucoup marqué notre relation. Il a vu mon incorporation comme une opportunité de reprendre le dessus et Il a dit ‘nous allons gagner le ring’. C’est là que cette aventure de trois finales consécutives et de deux championnats a commencé. »

Enfin, Gasol a été ému de se souvenir La mort de Kobe. « Ce furent des jours très difficiles, très douloureux. J’ai peu dormi, j’ai beaucoup pleuré… C’était un bâton très dur. Mais tout ce qui s’est passé après a montré l’impact que cela avait eu, la signification… ».