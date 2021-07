En déplacement professionnel, en vacances ? Choisissez une Surface et profitez des offres et avantages du Microsoft Store

Pro 7, Laptop Go et Go 2 sont les appareils Surface qui, à notre avis, répondent le mieux aux besoins de mobilité professionnelle ou de loisirs. De plus, ils bénéficient de remises et de promotions intéressantes dans le Microsoft Store.

Que devez-vous exiger d’un appareil pour le rendre productif lors de vos voyages d’affaires ou de loisirs ? Une puissance et des performances suffisantes pour répondre à toute exigence technique, une polyvalence globale en faveur du confort d’utilisation, une autonomie énergétique pour toutes les heures dont vous avez besoin et des dimensions compactes et un poids léger pour que le transport et la manipulation de l’équipement ne supposent aucun inconvénient.

Issu de la famille Surface de Microsoft, les modèles Pro 7, Laptop Go et Go 2 s’intègrent parfaitement dans ces locaux. Voyons ci-dessous ses caractéristiques techniques les plus pertinentes en tenant compte, en outre, du fait qu’elles sont actuellement disponibles dans le Microsoft Store avec une série d’offres et d’avantages intéressants.

Surface Pro 7 : une invitation à créer où vous voulez



Ultra mince, ultra puissante et ultra polyvalente, la Surface Pro 7 est sans doute l’appareil de création mobile le plus complet du marché. Il offre un grand confort et productivité d’utilisation grâce à son excellent support intégré, le Keyboard Cover et le Surface Pen, qui sont extrêmement sensibles. Son écran est de 12,3″ et intègre des processeurs Intel Core de classe portable jusqu’à la 10ème génération.

Par conséquent, une grande puissance à tous les niveaux qui, cependant, n’affecte pas l’autonomie : jusqu’à 10,5 heures d’autonomie. Autre détail très important dans ces termes de mobilité et de télétravail/formation, c’est qu’il est capable de visioconférence avec une qualité HD et un son professionnel (il s’équipe de ses propres micros de studio).

Promotion Microsoft Store : Pack Surface Pro 7 Essentials : comprend un choix de Surface Pro 7, une couverture de type à prix réduit et un abonnement de 15 mois à Microsoft 365 pour le prix de 12. De plus, vous pouvez économiser 20 % sur les accessoires en option comme un crayon, souris, casque ou support et jusqu’à 50 % dans une grande variété d’étuis et de housses.

Surface Laptop Go : jusqu’à 13 heures d’autonomie et un poids de seulement 1 kg

Cet ordinateur portable est doté d’un écran tactile de 12,4″ et de la technologie PixelSense, qui optimise la lecture globale du contenu et sa vertu tactile. C’est un véritable chef-d’œuvre d’ingénierie puisque, malgré ses dimensions ultra-compactes et sa légèreté, il abrite une batterie capable d’offrir une autonomie allant jusqu’à 13 heures.

C’est aussi un fait très remarquable, car le Laptop Go peut équiper un processeur Intel jusqu’à la 10e génération i5, c’est-à-dire de la puissance à revendre. Il dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales pour un déverrouillage intelligent.

Promotion du Microsoft Store : Remises spéciales sur certains modèles Surface Laptop Go jusqu’au 30 juin dans le Microsoft Store.

Surface Go 2 : un 2-en-1 qui peut tout gérer

Il s’agit d’une tablette aux multiples facettes qui devient un ordinateur portable complet en attachant simplement le Surface Keyboard Cover. Un appareil complet de 10,5″ avec une résolution optimisée à 220 dpi, pour que le contenu visuel soit affiché dans tous ses détails ; dans son aspect sonore, il équipe la technologie Dolby Audio.

C’est un parangon de facultés techniques pour un peu plus de 500 gr et une autonomie de, attention, jusqu’à 10 heures. Une version avec connectivité LTE Advanced est disponible, ce qui est le summum de la polyvalence. Tout cela à partir de seulement 459 euros dans le Microsoft Store.

Promotion du Microsoft Store : Baisse de prix intéressante.