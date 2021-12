En détail : avec Omicron, ce qui attend le secteur des MPME en Inde alors que la peur de la troisième vague se profile

L’Inde avait signalé 23 cas Omicron jusqu’au moment du dépôt de ce rapport. (Image : .)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) du pays craignent à nouveau le stress de Covid. La variante Omicron du SRAS-CoV-2 ou troisième vague, qui devrait culminer en février 2022, regarde les petites entreprises qui avaient à peine réussi à se remettre des deux premières vagues avec un budget restreint. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déjà désigné Omicron « une variante préoccupante » avec plusieurs mutations. Alors que les chercheurs du monde entier tentent de comprendre sa transmissibilité et sa virulence ou sa gravité par rapport aux variantes précédentes, y compris Delta, des preuves préliminaires ont indiqué qu’il pourrait y avoir un risque accru de réinfection par Omicron par rapport à d’autres variantes préoccupantes. Cependant, les informations sont limitées, selon l’OMS.

L’impact sur les MPME au cours des deux dernières vagues a été mortel, beaucoup ont été contraints de fermer leurs unités au cours de la période et/ou de licencier des employés, selon les experts du secteur, même s’il n’y a pas de données enregistrées à ce sujet par le gouvernement. Alors que les pertes humaines au cours de la deuxième vague ont été extrêmement élevées, l’impact économique aurait été plus léger que celui de la première vague. Maintenant que la troisième vague semble approcher, les experts notent que les retombées de tout type de restrictions pour contrôler le virus pourraient à nouveau perturber leur rétablissement alors que le niveau de perturbation serait connu dans les semaines à venir.

« La situation a certainement suscité des inquiétudes parmi les MPME. Ils attendent que les choses se déroulent en retenant leur souffle. Si Dieu nous en préserve, la nouvelle variante est plus sévère, alors tout le monde devrait en payer le prix. Le verrouillage est la dernière chose que le gouvernement devrait faire car il étouffe la chaîne d’approvisionnement et, par conséquent, l’ensemble de la fabrication est mis en échec. Les MPME devraient essayer de conserver un stock de matières premières au moins pendant un mois environ afin de continuer à travailler en cas de verrouillage. J’espère que le gouvernement s’inspirera de la deuxième vague et permettra également aux entreprises de fonctionner pendant la troisième vague », a déclaré à Financial Express Online Anil Bhardwaj, secrétaire général de la Fédération des micro, petites et moyennes entreprises indiennes (FISME).

Le professeur de l’IIT Kanpur Manindra Agrawal – parmi les scientifiques travaillant sur la modélisation mathématique de la prévision de l’augmentation de Covid dans le pays – dans un rapport publié samedi, a déclaré que, sur la base de preuves, il y aurait une troisième vague légère en Inde au début de l’année prochaine qui culminerait entre 1- 1,5 lakh infections par jour « survenant en février », a-t-il tweeté. En utilisant diverses inférences pour prédire la trajectoire future en Inde et en supposant qu’Omicron est déjà arrivé et se propage, Agrawal a déclaré : « Nous pouvons conclure qu’omicron ne contourne pas l’immunité naturelle de manière significative… et il se pourrait bien que la charge d’hospitalisation soit encore plus faible. car il y a des indications que les cas sont pour la plupart bénins. Cependant, plus de données sont attendues pour être sûr, a-t-il ajouté. Néanmoins, les conclusions du rapport et d’autres dans le monde sont encore préliminaires et évolueraient à mesure que le virus progresse étant donné qu’il est fortement muté.

Lisez aussi: Plus de 5 lakh d’enregistrements de vente au détail et de gros Udyam en 5 mois depuis l’inclusion dans les MPME

« Omicron commence tout juste à se répandre. Alors, avec quelle précision pourriez-vous connaître son niveau de mortalité ? Peut-être que dans les deux ou trois semaines à venir, nous verrions l’impact réel possible que cela aurait sur tout le monde. Si c’est fatal et que le taux de mortalité augmente, le gouvernement n’aurait d’autre choix que d’imposer le verrouillage. En conséquence, le secteur des MPME sera davantage touché car ils viennent de sortir de l’USI et tentent de faire face à la tendance actuelle. Si la situation s’aggrave à nouveau, les MPME seront à nouveau sur leur lit de mort », a déclaré à Financial Express Online Jacob Crasta, président du fabricant de chambres d’essais environnementaux CM Envirosystems et fondateur-directeur de l’Alliance des MPME indiennes (AIM). Crasta était l’ancien président de l’Assocham Southern Council et avait lancé l’AIM avec l’ancien secrétaire des MPME, Dinesh Rai, il y a trois ans.

La marge de manœuvre du secteur des MPME pour absorber la troisième vague ne semble pas être grande. Alors que les emplois de cols blancs et les entreprises en ligne, y compris la vente au détail, ont un livre de jeu raisonnablement solide lorsqu’il s’agit de faire face aux blocages, mais les MPME restent vulnérables, avec des emplois de cols bleus et de petites unités assez sous-préparés pour un autre choc de l’ampleur ressenti au cours des deux premières vagues .

À titre de perspective, 73 pour cent des PME n’ont pas été en mesure de réaliser des bénéfices au cours du dernier exercice (FY21), selon une enquête du Consortium of Indian Associations (CIA) couvrant plus de 81 000 travailleurs indépendants et PME en Inde à travers 40 associations de PME partenaires de la CIA en juin de cette année. De même, environ 59% des startups et des MPME étaient susceptibles de réduire, de fermer ou de se vendre cette année en raison de la deuxième vague, a déclaré la plate-forme communautaire LocalCircles dans son enquête recevant plus de 11 000 réponses de plus de 6 000 petites entreprises en mai. année. De plus, seulement 22 pour cent des répondants avaient plus de trois mois de piste restante.

« La seule option qui pourrait être disponible pour de nombreuses MPME qui manquent de liquidités ou qui l’ont épuisé au cours des deux premières vagues, pourrait être une réduction extrême des coûts. Les répercussions de cela se feraient d’abord sentir sur l’économie des cols bleus; et tant que la troisième vague est contenue et bien gérée, ce sera un impact récupérable. Mais s’il persiste, les effets se répercuteront également sur les emplois à col blanc et les grandes entreprises », a déclaré à Financial Express Online Utkarsh Sinha, directeur général de Bexley Advisors.

Les secteurs les plus durement touchés en cas de gravité élevée sont à nouveau probablement l’hôtellerie, les voyages et le tourisme, la vente au détail, l’aviation et, dans une certaine mesure, l’immobilier et l’automobile si le verrouillage est imposé. En particulier, les restaurants et les hôtels, qui devaient être les premiers touchés et les derniers à être récupérés, sont à court de capacité pour traverser une nouvelle vague. De nouvelles restrictions de voyage internationales et nationales peuvent réduire davantage la durée de vie de ces établissements.

Pradeep Shetty, basé à Mumbai, qui dirige Maharaja Foods and Restaurants, a déclaré que craignant la dévastation que la troisième vague pourrait apporter, les membres de l’industrie ne veulent même pas en discuter. « Il n’y a pas de capital disponible. 25 à 30 % des entreprises n’ont toujours pas ouvert. De nombreuses chaînes de restaurants ont fermé leurs portes et les autonomes ont beaucoup souffert lors des vagues précédentes. S’il n’y a pas d’impact, le secteur dans son ensemble peut se redresser au cours des six prochains mois, mais je ne pense pas qu’il y ait de quoi permettre à l’industrie de supporter un autre verrouillage. Nous exhortons le gouvernement à éviter toute restriction. De plus, le programme de crédit de Rs 60 000 annoncé par le gouvernement n’a pas encore été notifié », a déclaré Shetty à Financial Express Online. Shetty est également co-secrétaire de l’organisme hôtelier Federation of Hotel & Restaurant Associations of India (FHRAI).

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

L’association avait soumis le mois dernier une représentation au ministre des Finances Nirmala Sitharaman sollicitant son intervention pour notifier le programme de garantie de prêt de 60 000 crores de roupies pour les secteurs touchés par Covid annoncé en juin de cette année. L’association avait également demandé à Nirmala Sitharaman de prendre acte de la notification du projet. Le plan de secours économique de Rs 6,29 crore lakh annoncé en juin de cette année pour la reprise après la deuxième vague de Covid comprenait également un programme de garantie de prêt de Rs 1,1 lakh crore pour les secteurs touchés par Covid. Dans le cadre de ce programme, Rs 50 000 crore étaient destinés au secteur de la santé et Rs 60 000 crore pour d’autres secteurs, dont le tourisme, selon un communiqué du gouvernement.

« Bien que toutes les MPME ne puissent pas être peintes d’un seul coup, celles qui ne sont pas affectées par la mobilité des consommateurs continueront de bien faire, en particulier après la préparation des deux premières vagues. La plupart des secteurs qui nécessitent une présence en personne subiront une troisième vague. La résilience dont les MPME ont fait preuve face aux deux premières vagues est étonnamment remarquable, et le point de vue optimiste serait que cela les prépare bien à une troisième vague potentielle. Mais la réalité pourrait être que la résilience s’est faite au détriment de l’épuisement des réserves, et un secteur des MPME qui fonctionne déjà avec des vapeurs pour se redynamiser peut avoir peu de place à donner », a ajouté Sinha.

L’Inde avait signalé 23 cas Omicron jusqu’au moment du dépôt de ce rapport. Différents États avaient également publié des directives et des avis pour contenir la propagation. Lundi, le ministre de l’Aviation Jyotiraditya Scindia avait demandé à l’opérateur de l’aéroport de Delhi DIAL de meilleures stratégies de gestion des foules. Le Tamil Nadu avait entrepris une vaccination en porte-à-porte tandis que le vice-ministre en chef du Maharashtra, Ajit Pawar, a déclaré qu’une décision au niveau national devait être prise sur la nécessité d’une dose de rappel du vaccin pour arrêter la pandémie. Delhi, le Maharashtra, le Bengale occidental, le Gujarat, le Karnataka, l’Odisha et d’autres avaient demandé des mesures telles que les tests RT-PCR obligatoires pour les passagers internationaux, le couvre-feu nocturne, etc.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.