En direct: 12th GP Monaco Historique Race Day

C’est le jour de la course à Monaco pour la 12e édition du Grand Prix de Monaco Historique après deux jours de pratique pour les voitures les plus emblématiques du sport automobile, dont beaucoup d’époques révolues de la Formule 1.

Les essais, les qualifications et les courses se déroulent sur le même circuit que le Grand Prix de Formule 1 avec les charmantes voitures anciennes qui offrent un voyage dans le temps.

Organisé tous les deux ans par l’Automobile Club de Monaco (ACM), l’événement attire également certains des grands pilotes du sport tels que Jean Alesi, René Arnoux et Emmanuele Pirro tandis que des voitures conduites par James Hunt, Niki Lauda, ​​Jim Clark et bien d’autres des plus grands noms du sport.

RACE A LOUIS CHIRON – VOITURETTES ET VOITURETTES GRAND PRIX AVANT-GUERRE

Classe 1: Voitures de Grand Prix Classe 2: Voiturettes d’avant-guerre

RACE B JUAN-MANUEL FANGIO – VOITURES GRAND PRIX AVEC MOTEUR AVANT CONSTRUITES DE 1946 À 1960

Classe 1: Voitures construites entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1953 équipées d’un moteur suralimenté d’une cylindrée maximale de 1500 cm3 ou d’un moteur non suralimenté d’une cylindrée maximale de 4500 cm3. Classe 2: voitures de Formule 2 construites avant le 31 décembre 1953, avec moteur non suralimenté et d’une cylindrée maximale de 2000 cm3. Classe 3: voitures de Formule 1 construites entre le 1er janvier 1954 et le 31 décembre 1960 avec des moteurs non suralimentés d’une capacité maximale de 2500 cm3, ou des moteurs suralimentés d’une cylindrée maximale de 750 cm3.

RACE C VITTORIO MARZOTTO – VOITURES DE COURSE SPORT À MOTEUR AVANT DE 1952 À 1957

Classe 1: Voitures équipées d’un moteur de capacité de 1,5L à 2L. Classe 2: Voitures d’une cylindrée supérieure à 2L équipées de freins à tambour. Classe 3: Voitures d’une cylindrée supérieure à 2L équipées de freins à disque.

RACE D GRAHAM HILL – 1500 – F1 GRAND PRIX VOITURES DE 1961 À 1965

Classe 1: Voitures équipées d’un moteur 4 ou 6 cylindres. Classe 2: Voitures équipées d’un moteur 8 ou 12 cylindres.

RACE E JACKIE STEWART – F1 GRAND PRIX CARS 3L DE 1966 À 1972

Classe 1: Voitures disputées en Grand Prix de F1 entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1969. Classe 2: Voitures construites entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972, équipées d’un moteur Ford-Cosworth DFV. Classe 3: Voitures construites entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972, équipées d’autres moteurs.

RACE F NIKI LAUDA – F1 GRAND PRIX CARS 3L DE 1973 À 1976

Classe 1: Voitures équipées d’un moteur Ford-Cosworth DFV. Classe 2: Voitures équipées d’autres moteurs.

RACE G GILLES VILLENEUVE – F1 GRAND PRIX CARS 3L DE 1977 À 1980

Classe 1: Voitures conçues pour ne pas exploiter l’effet de sol. Classe 2: Voitures conçues pour exploiter l’effet de sol, équipées d’un moteur Ford-Cosworth DFV. Classe 3: Voitures conçues pour exploiter l’effet de sol, équipées d’autres moteurs.

