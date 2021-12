EN DIRECT : Angeles Lakers contre Angeles Clippers

les Lakers de Los Angeles ils affronteront le tondeuses anges à 23h00 (heure dominicaine). Lebron James reviendra dans la formation des Lakers tandis que pour les Clippers, Paul George reviendra après un match d’exemption.

Les Lakers (12 victoires et 11 défaites) connaissent une séquence de 2 victoires consécutives et chercheront à la prolonger ce soir face à leur rival direct à Los Angeles. Tandis que les Clippers (11 victoires et 11 défaites) chercheront à continuer leur progression avec une victoire ce soir.

TENIR LES CINQUIÈMES :

PG – Russell Westbrook – Reggie Jackson SG – Talen Horton Tucker – Paul George SF – LeBron James – Marcus Morris PF – Anthony Davis – Serge Ibaka C – Dwight Howard – Ivica zubac

Le match ne sera pas diffusé sur ESPN, il était initialement prévu de le diffuser, mais le réseau a décidé de changer le jeu pour le match entre les Golden State Warriors et les Phoenix Suns.

