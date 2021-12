EN DIRECT : Angeles Lakers contre Boston Celtics

les Lakers de Los Angeles (12 – 12) affronteront le Celtics de Boston (13 – 11) à 23h00 (heure dominicaine).

Heures de match :

21h00 – Mexique 22h00 – Colombie et Pérou 23h00 – Venezuela, Porto Rico et République Dominicaine 00h00 – Argentine, Chili, Uruguay et Costa Rica 04h00 – Espagne

2. Titres de la fête :

PG – Dennis Schroder – Russell Westbrook

SG – Marcus Smart – Avery Bradley

SF – Jayson Tatum – Talen Horton Tucker

PF – Al Horford – Lebron James

C- Robert Williams – Anthony Davis

3. Liens de fête