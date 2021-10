En direct : Cañeros de Los Mochis – Venados de Mazatlán

Les Cañeros de Los Mochis Ils se rendent à la Perle du Pacifique où ils seront reçus à partir d’aujourd’hui ce vendredi 15 octobre 2021 pour les Cerf de Mazatlán. Et puis on vous laisse où écouter, suivre et regarder le match habitent lors de la saison 2021-2022 de l’ARCO Mexican Pacific League (LAMP).

la télé

SKY Sports México VeTV México Chaînes 593 et ​​1593.

Diffusion

Extrabase.tv

Radio

Cañeros de Los Mochis

Cañeros.net / radio

Avec une partie des informations et de l’image de Cañeros de Los Mochis, Venados de Mazatlán et LAMP.

