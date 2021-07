En direct de la Convention nationale des collectionneurs de sports à Chicago, plus Peter Steinberg de SGC

Dans l’épisode de cette semaine de Sports Cards Nonsense, Mike et Jesse sont en direct de la scène principale de la National Sports Collectors Convention à Chicago, également connue sous le nom de The National. Ils discutent de la convention dans son ensemble et de la façon dont elle a répondu à leurs attentes en termes d’affluence et de prix des cartes. Ils ont ensuite parlé de quelques nouvelles de la semaine dans le sport, notamment l’échange de Russell Westbrook avec les Lakers et l’échange de Max Scherzer avec les Dodgers. Ensuite, ils invitent Peter Steinberg, président de SGC, pour discuter de l’état du classement des cartes dans le hobby des cartes aujourd’hui, des projets de SGC pour l’avenir et de la façon dont ils se considèrent comme une alternative à PSA.

Hôtes : Mike Gioseffi et Jesse Gibson

Invité : Peter Steinberg

Producteur : Ronak Nair

