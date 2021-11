En direct | Routes commerciales entre l’Espagne et la Chine : la relance après COVID-19

11/12/2021 à 10:26 CET

L’ambassade de la République populaire de Chine et Prensa Ibérica organisent la conférence « Routes commerciales entre l’Espagne et la Chine : la relance après COVID-19 & rdquor ; ce 12 novembre. L’événement, qui est diffusé en streaming sur toutes les en-têtes de Presse Ibérique en espagnol, a la présence du Ambassadeur de Chine en Espagne, Wu Haitao, qui fera une présentation liminaire sur ce sujet. Javier Serra, directeur général de la coopération institutionnelle de l’Institut du commerce extérieur (ICEX) participera également à l’événement, offrant une vision des liens économiques et commerciaux entre les deux pays.

Dans une seconde partie de journée, aura lieu une table ronde composée d’acteurs déterminants de ce lien commercial entre l’Espagne et la Chine : Manuel García, président d’INTERPORC, l’Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca, qui représente les secteurs de la chaîne de valeur porcine, CHEN KENG, Président de COSCO SHIPPING Ports (Espagne) Terminaux SLU ; Société cotée à Hong Kong qui est un investisseur portuaire ; Marta Blanco, présidente de la Confédération espagnole des organisations professionnelles, division internationale (CEOE Internacional); LIU JIANJUN, Président de l’ICBC (Europe) SA, succursale en Espagne de la Banque industrielle et commerciale de Chine et José Ignacio Nicolás Correa, Président de Nicolás Correa SA., fabricant espagnol de machines industrielles.