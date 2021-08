Aujourd’hui le Samanes de Aragua et les Guerriers de Caracas débuts dans le Ligue majeure de Baseball professionnel (LMBP) et ici on vous dit où écouter et regarder le match Vivre.

LES RAISONS DE LA MALADIE OFFENSIVE PROLONGEE DANS LAQUELLE SONT ENGAGEES LES METS

Samanes de Aragua (0-0)

Aujourd’hui Samanes de Aragua, fait ses débuts dans le Ligue majeure de Base-ball Professionnel (LMBP) avant Guerriers de Caracas.

Aujourd’hui, on saute sur le terrain pour écrire l’histoire ! 🤩 Notre premier match sera contre @guerrerosccs1, c’est parti pour la victoire !

. 💻 : https://t.co/mqIPLEGAnF

https://t.co/dtxF2uhbBe APP @radiotigresbbc 👇https: //t.co/k6A65vjT7q#ConFuerza🌳#ElGiganteDeAragua pic.twitter.com/vWGekjleLW – Samanes de Aragua (@samanesbbc) 6 août 2021

Guerriers de Caracas (0-0)

Aujourd’hui Guerreros de Caracas commence son histoire dans le Ligue majeure de Base-ball Professionnel (LMBP) avant Samanes de Aragua.

VINT LE JOUR! 😱🙌💪🏻 AUJOURD’HUI on commence notre histoire dans le @lmbp_ve face à Samanes @samanesbbc 16h30

Stade José Bernardo Pérez La NEW ARRIVAL Cup aura lieu @NewArrivalVE Allez les guerriers ! 💪 #SomosGuerreros #GuerrerosCCS #OpeningDay #LMBP #Venezuela pic.twitter.com/zndWqiDqQE – Guerriers de Caracas (@guerrerosccs1) 6 août 2021

En direct : Samanes de Aragua vs Guerreros de Caracas (Major League Professional Baseball – LMBP)

Aujourd’hui le Samanes de Aragua et les Guerriers de Caracas débuts dans le Ligue majeure de Baseball professionnel (LMBP) et ici on vous dit où écouter et regarder le match Vivre.

Radio

Radiotigresbbc.com Punch-radio.com

la télé

Meridiano TV GameTime Sport Suivez-nous sur Google News Telegram Ou Instagram Ou venez parler du beige dans notre groupe WhatsApp Toutes les actualités, les rumeurs et les meilleurs matchs de la Major League