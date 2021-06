Si l’on a besoin de temps pour se lamenter que les choses ont changé au point de pouvoir dire “Bullsh*t” en direct sur les ondes de CNN, n’hésitez pas, car Jim Acosta vient de le faire à nouveau. (Nous semblons nous rappeler qu’il a déjà utilisé “bullsh * t” une fois).

C’est peut-être regrettable. Mais d’un autre côté, à peu près tous les gros mots ont été utilisés pour décrire la machine de propagande de Fox News. Donc, dans la mesure où dire « bullsh*t live on the air coupe une partie du bruit quotidien pour le rendre plus lourd, eh bien – bien. Parce que les gens ont besoin de savoir, Tucker est plein de merde et il est célibataire haut la main, ce qui rend ce pays plus dangereux la nuit. Tucker est en mission pour détruire le FBI.

Au début de la semaine dernière, Tucker a commencé à indiquer des documents d’accusation faisant référence à des « co-conspirateurs non accusés » et Tucker a commencé – de nulle part – à déclarer que les documents d’accusation faisaient référence à des agents du FBI et que le FBI devait donc être impliqué dans la planification du 6 janvier. . Il n’a rien à faire de telles affirmations. Si quoi que ce soit, le FBI n’était étonnamment pas préparé pour le 6 janvier. De plus, les « co-conspirateurs non accusés » sont généralement des personnes qui ont conclu un accord pour l’immunité/le témoignage, et-ou une personne qui sera inculpée assez tôt. Tucker est ridiculement plein de merde, c’est au-delà de Rush Limbaugh.

Mais la mission de Tucker est très sérieuse. Il veut détruire le FBI. Nous supposons que Tucker a examiné le paysage au cours du mois dernier, a décidé que si des accusations étaient sur le point d’être déposées contre des anciens de Trumper, le FBI serait celui qui enquêterait et qui plaiderait l’affaire. Alors il a cru qu’il devait sortir devant le FBI et est parti à la recherche d’un véhicule. Celui-là semblait assez bon. Une semaine plus tard, Tucker fait croire à tout son auditoire que le FBI fait partie de l’État profond éveillé et que CNN est leur bras de relations publiques. (Tucker l’a dit hier soir).

Il doit détruire le FBI, sa cible. Ce matin, nous avons écrit que Tucker est si bizarre dans son timing et si spécifique dans son ennemi, qu’on se demande presque si Poutine le dirige. Pas pour rien, mais Acosta a affiché la photo de Poutine et a fait référence à Poutine tout en parlant de Tucker comme d’une connerie.

Jim Acosta ne l’a pas :

Acosta : J’ai décidé de décerner à Tucker la distinction d’employé d’usine de conneries du mois. Félicitations Tucker. Tu l’as fait. Personne ne dit des conneries comme vous en ce qui concerne l’insurrection pic.twitter.com/uzmlDkLIv9 – Acyn (@Acyn) 19 juin 2021

Ouais. Mérité.

https://twitter.com/maxxron/status/1406338094828331022

TucKKKer Carlson, vous avez remporté le prix BULL💩 ! Félicitations POS…. @Acosta tu es le meilleur💙 https://t.co/DVOL2g3VFE – Mik (@justforyou2021) 19 juin 2021

Merci @Acosta et @CNN d’avoir bien fait les choses ! Nous avons besoin d’honnêteté et de clarté dans nos médias. https://t.co/GYCszY0PrV — Sally, Sheila, Cynthia, peu importe, j’y réponds. (@SallyBrownlee12) 19 juin 2021

C’est ce que les Dems ne font pas. Appelez des conneries. Dis que c’est des conneries à chaque fois que tu en as l’occasion. Connerie. Connerie. Connerie. Parce que ce ne sont que de gros mensonges de la part des acteurs payés par le GOP sur Fox. https://t.co/6gDe4UKMSQ – Les gros mensonges fonctionnent. Comment? (@DiscountingQ) 19 juin 2021

J’adore Jim Acosta. Il l’appelle comme ça. Il ne tourne pas autour du pot. Il avait l’habitude de bouleverser Trumpy dans les réunions de presse avec la vérité et comme vous le savez, Trumpy devenait tout énervé. Maintenant, il obtient Tucker ! https://t.co/qwkiSMLTwX – Garnison de Géorgie (@straitarrow10) 19 juin 2021

#CLOWN 💩💩💩💩💩💩 https://t.co/iMkNnCZ8Vg pic.twitter.com/GM7t60G6C8 – O.Rod (@Oscar79592907) 19 juin 2021

Ouais. Mais en célébrant, n’oubliez pas le danger. Personne ne le remarquerait sans le fait que le public de Tucker devient de plus en plus dangereux de jour en jour.

****

Paix, vous tous

Jason

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak