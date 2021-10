En direct : Tomateros de Culiacán

Tomateros de Culiacán Ils ferment ce jeudi aujourd’hui 14 octobre 2021, sa visite au stade de Monterrey le Palais du Sultan pour affronter Sultans de Monterrey et puis on vous dit où tu peux voir les jeu en direct au LA TÉLÉ, Écoutez à la radio et suivez le match quand ils jouent dans la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP) saison 2021-2022.

Sultanes cherchera son premier balayage de la campagne lors du troisième match de la série, lorsque le Vénézuélien Gabriel García (1-0, 0,00), pour le Monterrey.

La recrue Ricardo Estrada sera le titulaire de Tomateros.

Avec des informations et des images de Tomateros de Culiacán, Sultanes de Monterrey et Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP).