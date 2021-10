En direct : Yaquis de Cuidad Obregón – Algodoneros de Guasave

Les Yaquis ville Obrégon Ils partiront en tournée et à partir d’aujourd’hui ce vendredi 15 octobre, 2021, et sera reçu par le Coton de Guasave, et puis nous vous laissons où écouter, suivre et voir habitent le match de la saison 2021-2022 de l’ARCO Mexican Pacific League (LAMP).

la télé

Chaînes SKY Sports México VeTV México 594-1594.

Diffusion

Extrabase.tv

Ouvreurs

Les producteurs de coton Guasave

Pour Algodoneros, Luis Miranda se lancera (0-1).

Yaquis de Ciudad Obregón

Yaquis gravira la colline brésilienne Tiago da Silva (0-1)

Avec des informations sur Yaquis de Ciudad Obregón et Algodoneros de Guasave, image LAMP.

