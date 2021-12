En effet spécial pour Smokey Robinson & The Miracles

L’apogée de Smokey Robinson et les miracles à Motown a produit un certain nombre de triomphes créatifs et de réalisations commerciales. Mais il y avait un exploit qu’ils n’ont réussi que deux fois au cours de leur temps ensemble, et c’était de se classer en tête du palmarès des albums R&B. C’est arrivé en janvier 1966 avec le set Going To A Go-Go, puis il y a eu une attente de près de trois ans pour une répétition. Ce doux moment correspondait au titre de l’album, Special Occasion.

Les Miracles ont eu trois albums consécutifs dans le Top 3 entre-temps, avec Away We A Go-Go, Make It Happen et Greatest Hits, Vol. 2 ensemble. 1968 avait apporté au groupe trois autres succès R&B du Top 10, « If You Can Want », « Yester Love » et « Special Occasion », pour porter leur total à un impressionnant 16 en huit ans.

Le nouvel album était donc largement attendu, d’autant plus qu’il comprenait ces trois singles à succès. Il contenait également leur excellente version de « I Heard It Through The Grapevine », qui avait été un pop et R&B éclatent un an plus tôt pour Gladys Knight & the Pips (et était maintenant faire de même pour Marvin Gaye) mais avait été enregistré pour la première fois par les Miracles. Parmi une sélection d’autres originaux et co-écrits de Smokey Robinson, et « Everybody Needs Love » de Norman Whitfield et Barrett Strong, il y avait aussi une interprétation de Lennon & McCartney’s « Hier. »

Special Occasion a en effet terminé l’année en beauté, faisant ses débuts dans le classement R&B fin septembre et terminant son ascension jusqu’à la première place du classement du 7 décembre 1968, où il est resté deux semaines. La critique de Billboard qui a été publiée lors de la sortie de l’album était parfaite lorsqu’elle a déclaré que « les marchés de la pop et du R&B feront de la place à Smokey ».

