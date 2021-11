En Espagne, 1 601 viols ont été signalés entre janvier et septembre

11/04/2021 à 14:54 CET

Violeta Molina Gallardo

Entre janvier et septembre 1601 ont été signalés en Espagne viols, un toutes les quatre heures. Le ministère de l’Intérieur indique dans son Bilan de criminalité que ces données représentent une augmentation de 30% des plaintes pour viol par rapport à la même période en 2020 et de 14% par rapport au chiffre enregistré aux trois premiers trimestres de 2019, année sans pandémie. .

C’est le crime signalé qui enregistre une augmentation en pourcentage plus importante, ce qui ne signifie pas nécessairement qu’il y a une augmentation de ces incidents, comme le précise l’Intérieur, mais peut être lié à des politiques de sensibilisation sociale qui ont provoqué « une plus grande volonté des victimes de signaler ces crimes et remettre leurs dossiers entre les mains des forces et organes de sécurité, réduisant ainsi les niveaux de sous-déclaration qui peuvent exister dans ces infractions pénales« .

Selon la macro-enquête sur la violence à l’égard des femmes 2019, en Espagne seulement 11% des viols sont signalés, malgré le fait que 2,2 % de femmes de plus de 16 ans reconnaissent avoir été victimes de ces violences sexuelles (plus de 450 000). Les raisons les plus citées par les femmes pour expliquer pourquoi elles n’ont pas signalé ces crimes sont la honte (40,3 %), le fait d’avoir été moindre lorsqu’elles ont eu lieu (40,2 %), la peur de ne pas être crue (36,5 %) et la peur de l’agresseur ( 23,5%).

Communautés avec le plus de cas

Sur les 1 601 infractions signalées entre janvier et septembre, 65% ont été perpétrés en Catalogne (462), en Andalousie (212), à Madrid (204) et à Valence (170), qui sont les communautés avec la plus forte densité de population.

L’intérieur rapporte également la signalement accru d’autres crimes contre la liberté sexuelle et l’indemnisation : 11 037, 26,5 % de plus qu’au cours des neuf premiers mois de 2020 et 8,6 % de plus qu’au cours de la même période de 2019. Ces chiffres indiquent que chaque jour 46 actes criminels de cette nature ont été signalés.

L’augmentation de ces délits contraste avec les chiffres du bilan, puisque le taux de criminalité à fin septembre a atteint son minimum ces dernières années, à l’exception de 2020, année marquée par la crise du coronavirus, avec 39,6 infractions pénales pour 1 000 habitants. El informe de Interior publicado este jueves recoge las denuncias registradas por la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra, la Policía Foral de Navarra y los cuerpos de Policía Local que facilitan datos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de l’État. Les données des communes de plus de 20 000 habitants sont additionnées.

