En Espagne, il y a 2,6 millions de voitures zombies et vous pouvez être condamné à une amende de 800 à 1 500 euros | Moteur

Conduire sans assurance est l’une des principales pratiques que la DGT poursuit car il s’agit d’une infraction grave et met en danger tous les conducteurs qui croisent ces véhicules au quotidien.

La Direction Générale de la Circulation, plus connue dans notre pays sous le nom de DGT, a la lourde tâche de poursuivre les infractions commises sur la route.

Et cela ne signifie pas se rappeler à chaque instant que nous devons utiliser la ceinture et porter les roues avec la pression appropriée, mais l’une de ses tâches consiste également à nous rappeler ce qui se passe dans chaque situation, nous avertissant ainsi des dangers de ne pas maintenir le véhicule en place. à ce jour.

Une étude récente assure qu’il existe en Espagne, il y a plus de 2 600 000 voitures qui n’ont pas contracté d’assurance. Ces véhicules, également classés comme zombies, ils représentent 8% de la flotte de notre pays, il ne s’agit donc pas d’un cas isolé.

Et, dans ce sens, la DGT a voulu expliquer ce qui se passe en Espagne lorsque nous avons un accident et qu’il s’agit d’une voiture sans assurance. Que nous soyons les conducteurs de la voiture zombie ou non, ou que ce soit nous ou l’autre véhicule à blâmer. Autrement dit, ils ont expliqué toutes les hypothèses possibles.

La première chose est que la loi établit que la responsabilité d’assurer un véhicule incombe à son propriétaire. L’amende tombera donc là-dessus. Et les amendes passent 800 € si le véhicule est stationné et 1 500 € s’il circule sur la voie publique.

Que se passe-t-il si cela a causé un accident et ma voiture n’a pas d’assurance ? Dans le cas où le conducteur d’un véhicule non assuré est responsable d’un accident, le Consortium d’indemnisation des assurances (CCS) est responsable des dommages matériels et personnels. réclamer ultérieurement une indemnisation à la fois le conducteur du véhicule non assuré et son propriétaire.

En outre, le conducteur du véhicule non assuré et responsable de l’accident peut être condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 3 000 euros.

Et dans l’autre cas, Que se passe-t-il si j’ai un accident avec un véhicule non assuré et que je ne suis pas responsable ? L’assurance obligatoire du véhicule responsable de l’accident nous indemniserait des dommages matériels et personnels. Mais nous serons sanctionnés d’une amende comprise entre 600 € et 3 000 €.

auquel s’ajoute que le véhicule sera immobilisé, puisque comme précédemment nous vous rappelons que circuler sans assurance est interdit.

Comme vous pouvez le constater, conduire sans assurance est non seulement dangereux pour tout le monde, mais cela peut aussi coûter très cher (pour que ce soit moins cher voici quelques astuces).