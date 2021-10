En Espagne, il y aura une usine de recyclage de batteries de voitures électriques | Moteur

Endesa annonce la première usine de recyclage de batteries en Espagne. Il se trouvera dans la ville de Cubillos del Sil et commencera à fonctionner fin 2023.

Dans quelques mois, lorsque vous tapez le nom de Cubillos del Sil, à León, dans Google Maps, vous trouverez comme points d’intérêt les première usine de recyclage de batteries de véhicules électriques en Espagne.

Alors que le gouvernement et les entités publiques et privées débattent de l’emplacement idéal pour la construction d’une usine de fabrication de batteries, Endesa avance vers la droite et annonce que, sous peu, les travaux commenceront pour l’installation d’une usine de recyclage.

La première usine de recyclage de batteries en Espagne

Celle de León sera la première usine de recyclage de batteries en Espagne. Il sera situé dans les installations actuelles de la Centrale thermique de Compostille qui, suite au protocole établi par le Gouvernement pour le démantèlement des centrales nucléaires, était inopérant fin juin.

Construire le Usine de recyclage de batteries de León fait partie de Le plan Futur-e d’Endesa. Il sera réalisé en collaboration avec Urbaser, spécialisé dans la gestion des déchets. Il sera doté d’un budget de 13 millions d’euros et devrait générer une cinquantaine d’emplois directs, auxquels s’ajouteront des emplois indirects, encore à chiffrer.

Le plan d’Endesa indique que l’usine sera pleinement opérationnelle en 2023, mais elle devrait démarrer l’activité logistique à l’avance.

« La collecte, transport et stockage des batteries, dans des conditions de sécurité, il ira de l’avant pour garantir le volume nécessaire qui, à terme, permettra à l’usine de démarrer à pleine capacité », affirment-ils.

Économie circulaire pour le recyclage des batteries

L’usine de León aura la capacité de traiter jusqu’à huit tonnes par an.

En suivant les locaux de la économie circulaire, les batteries seront analysées et, selon leur état, traitées différemment.

Ceux qui admettent cette opération seront adaptés pour leur réutilisation. Le reste sera déchargé électriquement, démonté et soumis à un processus de séparation et de broyage qui permettra le recyclage des matériaux présents, tels que les plastiques, l’aluminium et le cuivre.

La dite masse-noir, qui constitue la fraction riche en métaux stratégiques, de grande valeur en Europe, comme le cobalt et le nickel, tous deux indispensables à la fabrication de nouvelles batteries.

Cet article a été publié dans Autobild par Noelia López.