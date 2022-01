En Espagne, les animaux de compagnie sont désormais légalement membres de la famille

Officiellement et légalement, les animaux de compagnie en Espagne sont désormais considérés comme « Des êtres vivants doués de sensibilité », Ceci signifie que Ils ne peuvent être saisis, hypothéqués, abandonnés, maltraités ou séparés d’un de leurs propriétaires en cas de séparation ou de divorce.

Le changement est dû à une triple réforme juridique de la Code civil, droit hypothécaire et droit de procédure civile qui a été approuvé le 2 décembre par le Congrès des députés et publié le 16 décembre au Journal officiel de l’État. Depuis son approbation et sa publication, aucune date officielle n’a été fixée pour commencer à l’appliquer, c’est pourquoi la vacatio legis a été appliquée, ce qui signifie qu’elle entre en vigueur 20 jours après sa publication, soit aujourd’hui le 5 janvier.

Ce que la règle veut, c’est que les chiens, chats et autres animaux de compagnie soient reconnus comme des membres officiels de la famille et non comme des objets. Comme commenté Nuria Menendez de Llano, directeur de l’Observatoire de justice et défense animales: « Il est historique qu’on reconnaisse qu’ils sont des êtres sensibles, et qu’ils sont légalement désobjectivés, avant qu’ils ne soient réduits à la condition de choses, et maintenant la loi reconnaît qu’ils sont des êtres vivants, avec la capacité de penser et ressentir. »

Aussi, l’abandon des animaux de compagnie est interdit, ils ne peuvent être causés ni souffrance ni douleur et quiconque retrouve un animal égaré doit le restituer à son propriétaire légitime à moins qu’il n’y ait des preuves d’abus.

La réforme qui comprend également la Droit hypothécaire fait référence au fait que les prêts ne peuvent pas inclure d’animaux domestiques ni faire l’objet d’une saisie lorsque le logement l’est. Alors que dans la loi de Procédure civile Cela implique que s’il y a divorce sans accord sur l’animal, c’est le juge qui décidera de sa garde.

Les animaux de compagnie seront également pris en compte dans les testamentsS’il n’y a pas de dernières volontés, ils seront remis aux héritiers qui les réclament ou, à défaut, ils seront remis à l’administration ou au centre qui a confié la collecte des animaux abandonnés jusqu’à la résolution des procédures de succession. Si aucun des successeurs ne prend la relève, il peut être cédé à un tiers pour sa garde et sa protection.

D’autre part, depuis octobre, le projet de loi sur le bien-être animal a été préparé qui comprend des mesures plus énergiques telles que le veto de l’utilisation de la faune sauvage dans les cirques, la fin de la vente d’animaux de compagnie dans les magasins, le sacrifice d’animaux sans motif valable comme et durcir les peines en cas de maltraitance animale.