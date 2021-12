En espérant TEOTWAWKI – Partie 1

par St. Funogas, Survival Blog :

OH TEOTWAWKI, O ES-TU ?

J’ai abandonné la « news » le 3 novembre 2020 vers 20h. En décembre, je faisais une analyse rapide pour voir s’il y avait une quelconque mention de nuages ​​en champignon, puis je revenais à des choses plus importantes comme essayer de comprendre comment mettre la main sur des Hoppes 1-8 pour accompagner mes Hoppes 9. En 2021, j’ai abandonné toutes les nouvelles (sauf le lien occasionnel dans une autre histoire) et ma santé mentale et ma qualité de vie se sont énormément améliorées. Des amis et des parents m’informeront de tout nuage de champignons à l’horizon.

L’une des choses que j’attends avec impatience au début de chaque nouvelle journée est de lire SurvivalBlog avec mon café du matin. Un sincère merci à Jim, Lily et aux contributeurs pour tout votre travail acharné pour rendre SurvivalBlog possible.

Récemment, plusieurs articles, extraits et liens d’actualités de SurvivalBlog m’ont fait repenser à d’anciens sujets. Je suis sûr que la plupart seront probablement en désaccord, mais ce ne sont que des opinions et des observations, donc pour ces gens, j’espère que nous pourrons accepter de ne pas être d’accord.

J’ai dit en plaisantant à mes enfants à plusieurs reprises que je voulais une citation sur ma pierre tombale que j’appelle la mienne, mais il ne fait aucun doute que beaucoup d’autres avant moi ont exprimé des sentiments similaires : « En tant qu’individus, les êtres humains sont la chose la plus merveilleuse qui soit jamais arrivée. sur la planète Terre. En tant qu’espèce, plus tôt nous disparaîtrons, mieux ce sera. »

Il y a des dizaines de raisons pour lesquelles je me sens ainsi et l’histoire regorge de toutes les mauvaises choses que nous nous faisons depuis la nuit des temps. Mais la principale raison que je vois quotidiennement est le fait qu’en tant qu’espèce, nous ne sommes qu’un grand troupeau de moutons. La plupart d’entre nous n’ont pas la capacité de pensée critique (« Vous ne pouvez pas raisonner un homme hors d’une position dans laquelle il ne s’est pas raisonné ») parce qu’à travers l’histoire, à part des choses comme « ne mettez pas vos mains directement dans le feu pour les réchauffer », la vérité n’a pas été nécessaire à notre survie. Ce qui était important, c’était de faire partie d’une tribu et d’accompagner la tribu afin de maintenir notre appartenance, quitte à jeter des vierges impuissantes dans les caldeiras pour apaiser les dieux du volcan. Tribe Trumps Truth et les chiens solitaires n’ont pas survécu longtemps.

Aujourd’hui, la plupart des gens normaux ont besoin de l’interaction sociale ainsi que des sentiments d’appartenance qui découlent de notre appartenance aux divers groupes auxquels nous nous attachons. Et ces deux besoins sont importants pour le bien-être psychologique de la plupart des gens. Notre constitution génétique a intégré ces caractéristiques en nous, mais malheureusement, ces mêmes gènes rendent la poursuite de la vérité ultime presque sans importance. Parce que nous sommes des moutons par nature, nous sommes prêts à suivre toutes sortes de « leaders » de Joseph Staline à Jim Jones à Joe Biden, qui peuvent nous faire faire presque n’importe quoi s’ils touchent simplement les bonnes cordes émotionnelles à l’intérieur de nous.

Une autre raison pour laquelle notre espèce est une déception est que nous avons largement abandonné l’esprit d’indépendance et d’autonomie en échange d’un gouvernement qui profite de nous à la fois financièrement et psychologiquement en promettant de « prendre soin de nous » et de « garder nous en sécurité. Beaucoup d’entre nous, moi y compris, avons de la rancune à propos des gouvernements qui brisent la liberté à tous les niveaux jusqu’à nos conseils municipaux locaux. Nous préférons qu’ils se débarrassent tous de notre chemin et nous laissent vivre notre vie, nous protégeant et subvenant aux besoins de nos familles comme bon nous semble tant que nous ne violons pas les droits des autres dans le processus.

EST-CE FOU ?

Donc la grande question que je me pose ces derniers temps est : « Suis-je fou d’espérer que TEOTWAWKI arrive sur ma montre, le plus tôt sera le mieux ? Il ne fait aucun doute que j’ai des idées « folles » qui gardent ma place sur le banc du groupe W bien polie, mais l’OMI espérer TEOTWAWKI n’en fait pas partie et est bien plus raisonnable que d’espérer simplement que les choses s’amélioreront.

Dans les années 1950 et 1960, lorsque nos soi-disant dirigeants nous avaient convaincus que la guerre nucléaire était imminente, il y avait trois types de personnes de base dont je me souviens. Ceux qui voulaient que la première bombe frappe directement leur maison pour ne pas avoir à faire face à la guerre nucléaire, ceux qui voulaient vivre et essayer d’en tirer le meilleur parti, et la toute petite minorité aventureuse qui disait : bébé! »

Mon mépris pour le gouvernement et mon acceptation du fait que notre constitution génétique fait de la plupart d’entre nous des moutons sont les deux principaux facteurs qui me convainquent qu’il n’y a aucun moyen de résoudre nos problèmes, à la fois en tant que pays et en tant que communauté mondiale, sans un événement TEOTWAWKI. J’ai entendu tous les arguments contre cette idée, mais la majorité d’entre eux sont émotionnels et ne sont pas basés sur les réalités auxquelles nous sommes actuellement confrontés. Je ne suis pas d’accord avec tout ce que j’ai entendu. Tous. Oui, je PEUX perdre espoir parce que c’est la seule approche rationnelle d’une situation désespérée. NON, voter ne change rien. Donald Trump n’a pas pu, et le prochain président républicain ne le fera pas, nous sauver, nous ou notre pays, pas plus que ne le fera Joe Biden.

Il est idiot de penser qu’une population composée de plus en plus d’immigrants non chrétiens et non européens a le moindre intérêt à maintenir ou à restaurer «la République». Les penseurs rationnels ont abandonné cette idée absurde il y a longtemps après avoir observé les tendances démographiques. Le recensement de 2020 a montré qu’aux États-Unis, 21,6% des foyers américains ne parlent même pas l’anglais comme langue maternelle. Laissez cela entrer dans votre conscience la prochaine fois que vous serez ému à l’idée de restaurer la République. La triste vérité pour les anciens qui pensent encore que nous pouvons rendre l’Amérique à nouveau formidable est la suivante : nous ne sommes pas en 1945, nous n’avons pas seulement sauvé le monde pendant la Seconde Guerre mondiale, et le baby-boom actuel n’est pas parmi les chrétiens blancs, européens- sang de sang qui a fondé ce pays et l’a peuplé pendant plus de 200 ans. C’est plutôt parmi les personnes de couleur multiculturelles à qui nous avons cédé le pays depuis d’innombrables générations. Et qui peut nier qu’ils méritent d’hériter de ce que nous avons abandonné lorsque nous avons décidé de cesser de peupler le pays avec notre propre progéniture ? Qui peut avoir de l’animosité contre les gens qui travaillent aujourd’hui pour que le gouvernement puisse voler de l’argent de leurs chèques de paie chaque semaine pour payer nos prestations de sécurité sociale et nos retraites chaque mois ?

Le bon vieux temps n’est que ça : vieux et passé et ne revient pas plus vite que Thomas Jefferson ou Funny Face Koolaid. L’histoire me dit qu’un événement TEOTWAWKI est bien plus probable que de réparer le gâchis dans lequel se trouvent notre pays et le monde et de restaurer certaines de nos « libertés » perdues.

L’une des choses que j’aime le plus dans la série de romans Patriots de JWR, c’est qu’il n’y a pas de fin tout à fait décevante comme dans Alas Babylon et One Second After où le gouvernement méprisable infernal, le même dont les actions étaient responsables d’avoir causé TEOTWAWKI en premier lieu, vient à le sauvetage à la fin pour sauver tous les moutons. Baa-aaaaa ! Aaarrrgghhhhhh !

CHANGEMENTS ATTENDUS

Alors qu’est-ce que j’espère que TEOTWAWKI va changer ?

J’aime certaines de nos technologies modernes : les communications instantanées, les panneaux solaires, les lunettes de vision nocturne, le GPS, les DVD et la base de connaissances toujours incroyable après 25 ans d’Internet où des choses qui étaient auparavant impossibles à rechercher peuvent être apprises dans 15 minutes. Wow.

Mais la technologie a aussi ses inconvénients. Mis à part tout ce qui a fait passer le 1984 d’Orwell de la section fiction à la section non-fiction de la bibliothèque, le pire résultat de la technologie sur la vie moderne est peut-être le cycle de « nouvelles » de 24 heures. À l’époque où Walter Cronkite ne disposait que de 30 minutes chaque nuit pour résumer les événements mondiaux, seules les actualités les plus importantes pouvaient être couvertes. Les reporters respectaient alors un niveau beaucoup plus élevé et il était impossible de déterminer les tendances politiques des présentateurs. Les journalistes ont également rivalisé férocement les uns avec les autres pour trouver cette grande histoire insaisissable alors qu’ils sont maintenant principalement intéressés à couvrir les fesses de leur parti politique préféré, la vérité soit damnée.

De nos jours, avec le cycle d’actualités de 24 heures, les diffuseurs et les blogs doivent continuer à proposer de nouveaux contenus toutes les heures pour que les auditeurs restent à l’écoute, sinon ils prennent leur temps d’attention de 30 secondes ailleurs. Nous avons ruiné toute une génération de parents et de leurs enfants parce que le cycle d’actualités de 24 heures permet de rapporter les détails les plus intimes de chaque cas d’enlèvement d’enfant par un étranger où Walter Cronkite ne pouvait rapporter qu’une ou deux fois par an les plus spectaculaires. . De nos jours, trop de parents pensent que chaque étranger veut enlever leurs enfants. La réalité? Les enlèvements d’enfants par des étrangers ne sont pas plus courants de nos jours qu’ils ne l’étaient il y a 50 ans, environ 125 par an. C’est beaucoup moins que la moyenne annuelle de plus de 200 victimes de coups de foudre.

