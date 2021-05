En évincant Cheney, les républicains de la Chambre jettent les bases de l’annulation de l’élection de 2024 ⋆ .

Comme l’a souligné Greg Sargent dans le Washington Post, la saga actuelle de Liz Cheney est bien plus que la demande désormais obsessionnelle du Parti républicain que ses membres fassent preuve d’une loyauté absolue envers Donald Trump. Ce n’est qu’une partie de l’histoire, la partie dépeinte pour une consommation médiatique crédule et indulgente; c’est un récit que tout le monde peut comprendre, sinon nécessairement sympathiser. Pourtant, pour apprécier pleinement l’importance de l’éviction apparemment imminente de Cheney en tant que leader n ° 3 de la conférence républicaine de la Chambre, il est nécessaire de considérer un autre récit, bien plus sinistre que la plupart des médias sont prêts à le reconnaître.

Pour atteindre ce récit alternatif, il est essentiel de se souvenir exactement de ce que Cheney a fait pour gagner la colère de son parti.

Cheney a explicitement demandé la responsabilité de l’insurrection du 6 janvier et, par implication, la responsabilité de la majorité des républicains de la Chambre qui, malgré cet événement honteux, ont néanmoins voté pour annuler une élection américaine légitime pour le simple fait que leur candidat ne l’a pas gagner. Elle a spécifiquement mis en garde ses compatriotes républicains de ne pas «perpétuer des mensonges sur les élections de 2020 et tenter de blanchir ce qui s’est passé le 6 janvier».

Mais les républicains de la Chambre ne sont pas d’humeur à rendre des comptes, car c’est la stratégie qu’ils ont l’intention d’utiliser à l’avenir lorsque, comme cela semble de plus en plus possible, ils retrouveront leur majorité en 2022. Une majorité à la Chambre des républicains en 2022 et 2024 signifie que les républicains, et non les démocrates, vont compter les votes électoraux en 2024.

Ainsi, ce que nous voyons ici est un aperçu de la fin du jeu: l’ultime militarisation par le Parti républicain du gros mensonge de Trump. Tout ce que les républicains ont fait depuis le 6 janvier – de la demande de soumission incontestée à Trump, au renforcement sans relâche du mensonge de la fraude électorale à leur base, à l’institution systématique de lois de suppression des électeurs État par État – pointe vers un objectif logique: renverser la volonté du peuple américain quand cela leur convient.

Comme l’observe Sargent, les panneaux sont là pour que tout le monde puisse les lire.

Maintenant, considérez ce que nous voyons d’autre. Certains républicains affirment de plus en plus leur volonté d’annuler les futures élections: le principal défi lancé par la représentante Jody Hice au secrétaire d’État géorgien est motivé par la promesse d’utiliser son pouvoir pour invalider les résultats futurs.

Tout cela se déroule avec la pleine approbation du parti et le consentement de presque tous les représentants républicains élus à Washington. C’est bien plus que tester les limites, c’est un effort à peine voilé pour éliminer complètement la volonté embêtante de l’électeur américain de l’équation.

Sargent écrit:

Les républicains se dégagent de toute obligation de reconnaître les futurs résultats légitimes des élections, ce qui fournira la justification pour les renverser, une liberté qu’ils sont également en train de s’approprier. Cheney insiste sur un avenir du GOP fondé sur une répudiation totale de ces tendances et en est puni.

Imaginez une élection serrée dans laquelle le candidat démocrate remporte une victoire en Géorgie, en Arizona, en Floride, dans l’Iowa ou dans l’Ohio – tous des États qui (pour l’instant) sont sous la domination républicaine complète. Imaginez-le en Pennsylvanie, qui a actuellement un gouverneur démocrate, mais peut-être pas d’ici 2024. La législature du GOP dans l’un de ces États, au mépris du vote populaire, et soutenue par des mensonges facilement égratignés sur Fox News sur «la fraude électorale, »Envoie une liste alternative d’électeurs au Congrès. Une majorité de la Chambre complètement dominée par les laquais de Trump certifie ensuite ces résultats, ignorant le décompte des votes populaires.

Sargent reconnaît qu’un tel scénario impliquerait de nombreuses éventualités, telles que le pouvoir individuel et la volonté des gouverneurs des États de passer outre les législatures des États. Il semble indubitable que ces différends seraient également résolus par la Cour suprême.

Mais, comme le note Sargent, citant le spécialiste du droit constitutionnel Edward Foley, le différend lui-même «serait une crise majeure», tout comme celle à laquelle les électeurs américains ont été traités en 2020. Il n’est pas invraisemblable que le résultat soit contraire à la volonté de la Les Américains. Il est très plausible que si l’élection de 2024 impliquait Donald Trump, il y aurait également une violence généralisée.

«L’élément central du processus démocratique est que nous comptons les votes comme exprimés», m’a dit Foley. La punition de Cheney, conclut Foley, suggère que le Parti républicain pourrait «abandonner institutionnellement l’essence même de la démocratie».

Sargent estime que le potentiel de sabotage républicain de l’élection de 2024 devrait faire partie du propre récit des démocrates à l’approche des élections de 2022.

Le véritable crime contre notre démocratie qui s’est produit le 6 janvier n’était pas la prise d’assaut du Capitole par une foule soutenant Trump, mais les actions de ces 147 membres de la Chambre républicaine qui ont voté pour ne pas certifier des élections libres et équitables, simplement parce que cela a été le cas. ne donnent pas le résultat souhaité. Avec un parti républicain qui se radicalise de plus en plus sur une base presque quotidienne, personne ne devrait avoir le moindre doute sur ce que les fonctionnaires du GOP feraient s’ils avaient le pouvoir de le faire.

Après tout, ils nous ont déjà montré que la démocratie ne signifie rien pour eux.

