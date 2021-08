En exploitant ses propres données, CityBldr crée un outil pour montrer aux villes les meilleurs endroits pour construire des logements abordables

Les taches bleues représentent des terres publiques à Seattle qui pourraient soutenir le logement. (Graphique CityBldr)

Les ingénieurs de CityBldr savaient qu’ils étaient assis sur une mine d’or de données de zonage et de terrain. Après tout, c’est ainsi que la société de Big Data basée à Bellevue, dans l’État de Washington, aide les grandes entreprises à connaître le moyen le plus rentable d’étendre leurs opérations.

Puis, il y a cinq ans, les membres du personnel ont réalisé que les données pourraient se prêter à la résolution de l’un des plus gros problèmes sociaux dans les villes des États-Unis : le logement abordable. Les mêmes informations qui pourraient montrer à une entreprise où construire son prochain entrepôt pourraient également montrer à une organisation à but non lucratif ou à un urbaniste l’inventaire complet des terrains sous-utilisés appartenant à l’État.

De plus, il pourrait leur montrer immédiatement combien de personnes pourraient être logées sur chaque parcelle dans le cadre du zonage existant. Aujourd’hui, la société lance un site Web de démonstration gratuit appelé Public pour montrer – d’une manière fortement limitée – ce que le logiciel peut faire.

Et avec le lancement, CityBldr lance une campagne pour amener les entreprises à parrainer des organisations à but non lucratif de logement abordable afin d’avoir un accès complet aux données complètes qui pourraient révéler n’importe quoi, des fruits du logement à portée de main au fondement d’un plan de logement à long terme.

« Nous avons passé cinq ans à construire la pierre de Rosette du zonage », a déclaré Bryan Copley, PDG et co-fondateur de CityBldr. « Et nous pensons que cela peut vraiment aider à changer le nombre de logements disponibles. »

Ces données pourraient être utiles à Seattle en novembre. Si la Compassion Seattle Initiative obtient l’approbation des électeurs lors des prochaines élections, la ville devra construire 2 000 unités de logement au cours des deux prochaines années.

Copley a déclaré que CityBldr avait compilé une base de données foncière vaste et profonde de 100 villes américaines avec 255 normes de zonage différentes. Dans ces villes, les données publiques peuvent tout montrer, de l’évaluation des terres à la taille de la parcelle, au zonage actuel, à ce qui se trouve actuellement sur le terrain et au nombre de personnes qui pourraient être logées sur le terrain en vertu de la réglementation en vigueur.

Les taches bleues représentent des terres publiques à Bellevue, Washington, qui pourraient soutenir le logement. (Graphique CityBldr)

Pour les terrains qui ont un zonage à usages multiples, un utilisateur peut cliquer sur les paramètres des maisons unifamiliales, des maisons en rangée ou des logements multifamiliaux pour savoir combien de personnes ou d’unités le terrain pourrait légalement contenir. Un urbaniste pourrait découvrir en quelques minutes combien de personnes supplémentaires pourraient être logées sur tous les terrains publics disponibles dans les limites de la ville.

Après avoir consulté des experts en urbanisme de l’UC Berkeley, du MIT et de l’Université de Harvard – l’expert de Harvard a recherché la meilleure façon d’aider les villes avec les données – Copley a déclaré que la recherche était limitée aux terres publiques pour deux raisons : il peut être plus facile d’obtenir une ville de décharger des terres sous-utilisées à une organisation à but non lucratif et les villes n’ont parfois pas de moyen simple de suivre leurs propres inventaires de terres.

Cela dit, la base de données pourrait un jour être ouverte aux terres privées également, a-t-il déclaré.

“Nous l’avons construit pour que les gens puissent l’utiliser”, a déclaré Copley. « On ne peut pas faire vendre un particulier. Certaines personnes veulent juste s’asseoir sur le terrain. Mais les terres publiques peuvent être différentes.

Copley a déclaré que les représentants de CityBldr ont parlé aux responsables du logement et aux chefs de gouvernement à Seattle et à travers le pays et que l’accueil a été enthousiaste. Il a déclaré que le coût d’obtention des données pour chaque ville s’élèvera à 10 000 $, c’est donc ce qu’une société paiera pour parrainer une organisation à but non lucratif.

Idéalement, a-t-il dit, CityBldr ne fera pas un centime sur Public. Le plan consiste à collecter de l’argent pour payer cinq employés à temps plein afin d’aider les organisations à but non lucratif et les villes à parcourir et à comprendre les données tout en mettant continuellement à jour la base de données à mesure que les réglementations locales et les inventaires fonciers changent.

“Le rêve”, a déclaré Copley, “est de faire cela à zéro, en termes de coûts. Nous ne faisons pas cela pour l’argent.