En fait, «Central Park Karen» n’est pas vraiment désolé. Elle poursuit ⋆ .

Amy Cooper, la femme blanche surnommée «Central Park Karen» et montrée dans une vidéo virale essayant de militariser la police contre un observateur d’oiseaux noir lors du dernier Memorial Day à Central Park à New York City, New York, a évité de rendre des comptes sur presque tous les fronts. Elle a évité une peine de prison après avoir été accusée d’avoir faussement signalé un incident en participant à un programme de counselling de «justice réparatrice». L’homme sur lequel elle a appelé la police, Christian Cooper, a décidé de ne pas participer à l’enquête contre elle. Et maintenant, Amy Cooper, qui a été licenciée de son poste de direction de la gestion de portefeuille d’assurance chez la société d’investissement Franklin Templeton le lendemain de sa rencontre avec Christian Cooper, a convoqué l’audace de porter plainte contre son ancien employeur. Dans ce document, elle accuse l’entreprise de ne pas avoir enquêté sur le différend entre elle et Christian Cooper.

«L’enquête et les résultats présumés de Franklin Templeton ont donné une légitimité à l’histoire de ‘Karen’ et semblent justifier ceux qui cherchaient à détruire la vie du demandeur», a déclaré l’avocat d’Amy Cooper, Matthew Litt, dans le procès initialement rapporté par le New York Daily News. Dans le procès intenté mardi devant le tribunal fédéral de Manhattan, Litt a allégué que son client était la cible de discrimination raciale. Litt a appelé Christian Cooper «un ornithologue amateur trop zélé engagé dans la querelle de Central Park entre les ornithologues amateurs et les propriétaires de chiens».

Franklin Templeton a déclaré dans un communiqué que CNN a obtenu: «Nous pensons que les circonstances de la situation parlent d’elles-mêmes et que la société a réagi de manière appropriée. Nous nous défendrons contre ces affirmations sans fondement. »

Des millions d’utilisateurs de médias sociaux ont partagé la vidéo de Christian Cooper de sa rencontre avec Amy après lui avoir demandé de mettre son chien en laisse, conformément aux règles du parc. Dans la vidéo, on peut voir Amy appeler la police en disant: «Je vais leur dire qu’un homme afro-américain menace ma vie.» Lorsqu’elle a atteint un répartiteur, elle a répété à plusieurs reprises: “Il est afro-américain.”

À l’insu d’Amy à l’époque, il est également diplômé de Harvard et rédacteur scientifique au conseil d’administration de la New York City Audubon Society. Pourtant, c’est Amy et non Christian que le procureur Joan Illuzzi s’est précipité devant le tribunal lorsque l’accusation contre la femme a été abandonnée. «Après avoir terminé cinq séances, le thérapeute de Mme Cooper a déclaré que c’était une expérience émouvante et que Mme Cooper avait beaucoup appris au cours de leurs séances ensemble», a déclaré Illuzzi. Cette leçon transformatrice était apparemment comment mentir pour échapper à la culpabilité et l’attribuer ailleurs.

C’était la déclaration originale d’Amy:

«Je tiens à m’excuser auprès de Chris Cooper pour mes actions lorsque je l’ai rencontré hier à Central Park. J’ai réagi émotionnellement et fait de fausses hypothèses sur ses intentions alors qu’en fait, j’étais celui qui agissait de manière inappropriée en ne tenant pas mon chien en laisse. Lorsque Chris a commencé à offrir des friandises à mon chien et m’a confronté dans une zone où il n’y avait personne d’autre à proximité et a dit: «Vous n’allez pas aimer ce que je vais faire ensuite», j’ai supposé que nous étions menacés quand tout il avait l’intention de faire était d’enregistrer notre rencontre sur son téléphone. Il avait parfaitement le droit de demander que je laisse mon chien en laisse dans une zone où cela était nécessaire. Je suis bien conscient de la douleur que causent les hypothèses erronées et les déclarations insensibles sur la race et je n’aurais jamais imaginé que je serais impliqué dans le type d’incident qui s’est produit avec Chris. J’espère que quelques secondes mortifiantes en une vie de quarante ans ne me définiront pas à ses yeux et qu’il acceptera mes sincères excuses.

Dans son procès, cependant, Amy Cooper et son avocat ont allégué qu’elle “ n’avait pas crié après Christian Cooper ni appelé la police de Central Park le 25 mai 2020, parce qu’elle était raciste – elle a fait ces choses parce qu’elle était seule dans le parc et effrayé à mort.

“Christian Cooper était un ornithologue amateur avec une histoire de confrontation agressive avec les propriétaires de chiens de Central Park qui promenaient leurs chiens sans laisse”, a écrit Litt dans le costume. «C’était la pratique et l’intention de Christian Cooper de faire craindre aux propriétaires de chiens pour leur sécurité et celle de leurs chiens, et il avait une histoire de le faire aux gens, y compris à un homme afro-américain qui a écrit dans les médias nationaux en déclarant: ‘quand J’ai vu cette vidéo, j’ai pensé, je ne peux pas imaginer s’il s’est approché [Plaintiff] de la même manière qu’elle a peut-être vraiment eu peur pour sa vie. ”

Voici le récit complet de Christian Cooper de ce qui s’est passé le 25 mai 2020:

Central Park ce matin: le chien de cette femme déchire les plantations de la Ramble. MOI: Madame, les chiens du Ramble doivent être tenus en laisse à tout moment. Le signe est juste là. ELLE: Les pistes pour chiens sont fermées. Il a besoin de son exercice. MOI: Tout ce que vous avez à faire est de l’emmener de l’autre côté de l’allée, à l’extérieur du Ramble, et vous pouvez le laisser courir sans laisse autant que vous voulez. ELLE: C’est trop dangereux. MOI: Ecoutez, si vous faites ce que vous voulez, je vais faire ce que je veux, mais vous ne l’aimerez pas. ELLE: Qu’est-ce que c’est? MOI (au chien): Viens ici, chiot! ELLE: Il ne viendra pas à vous. MOI: On verra ça… Je sors les friandises pour chiens que je porte juste pour une telle intransigeance. Je n’ai même pas eu la chance de jeter des friandises au chien avant que Karen ne se précipite pour attraper le chien. ELLE: NE TOUCHEZ PAS MON CHIEN !!!!! C’est à ce moment-là que j’ai commencé à enregistrer des vidéos avec mon iPhone, et quand sa Karen intérieure a complètement émergé et a pris une tournure sombre …

La vidéo de Christian Cooper a suscité l’indignation sur les médias sociaux, dont une grande partie a été ravivée par la nouvelle du procès d’Amy. Le journaliste Elie Mystel a tweeté: «Amy Cooper intenter une action en justice parce que son employeur a remarqué son racisme après que les autorités ont été douces avec elle (en partie parce qu’elle était blanche) est essentiellement le privilège blanc et la fragilité blanche d’avoir un bébé.» Le producteur Franklin Leonard a tweeté: “Vous vous souvenez quand certains d’entre vous ont fait valoir qu’Amy Cooper devait avoir appris sa leçon et ne méritait aucun résultat indésirable supplémentaire?”

Si l’ancien employeur d’Amy Cooper, Franklin Templeton, veut envoyer un message, cela ne réglera pas cette affaire mais la forcera à aller en justice. Bien que nous n’ayons pas pu faire comparaître Cooper devant un jury pénal à New York, un jury civil devrait avoir son mot à dire sur l’opportunité de retirer de l’argent de Cooper. – Adrienne Lawrence (@AdrienneLaw) 26 mai 2021

Les mensonges qui sont racontés sur les corps noirs nous font tuer. Ce n’est pas un simple désaccord et que ces Karen ne savent pas mieux. Ils militarisent leur fragilité perçue pour une raison et c’est pour nuire. – Stephanie Guerilus (@qsteph) 26 mai 2021

Elle a montré qui elle était pleinement quand elle a fait semblant de faire semblant de détresse aux mains d’un homme noir au téléphone avec des flics – ce qui aurait pu conduire à sa mort – ET a failli étrangler son chien. #AmyCooper #DumpsterRemnants – yvette nicole brown (@YNB) 27 mai 2021

