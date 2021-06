“En fin de compte, je suis l’intelligent”

Bien mérité, il a le surnom d’Argent. Floyd Mayweather est un vrai faiseur d’argent et le plus important est qu’il le connaisse parfaitement. Naturellement, dans la conférence après son exhibition de boxe devant le youtubeur Logan Paul, la question n’a pas manqué sur les critiques qu’il a reçues dès que le combat a été consommé, et il l’a été clair. “Quand je vois que j’ai l’opportunité de faire un braquage, un braquage rapide, je vous le dirai là-bas. Chacun peut dire ce qu’il veut, au final, c’est moi le malin. Parce que je me fiche que vous écriviez bien ou si vous écrivez du mal sur moi, continuez à écrire sur moi. Tout le monde gardera mon nom là-bas. “, a-t-il condamné avec une totale sincérité lors d’une conférence de presse.

Le combat a duré huit rounds de trois minutes à un repos. Puisqu’il n’y avait pas de juges et qu’aucun KO n’a eu lieu, un gagnant ne pouvait pas être déclaré. Quoi qu’il en soit, s’il y avait eu des tableaux de bord, le concours aurait trouvé Mayweather le bras levé, car au moins du troisième au dernier tour, il a complètement dominé Paul. « Je n’ai plus 21 ans. Ces types de combats et aller à de nombreux rounds avec ces jeunes montrent mes compétences. », l’ancien boxeur professionnel s’est excusé lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas pu renverser son adversaire. Et cela a du sens, puisque le youtubeur a 26 ans, 18 de moins que les 44 que marque le document Money, et a aussi marqué 15 kilos de plus sur la balance, une différence qui serait folle dans un combat professionnel.

« Je me suis amusé avec cet adversaire de taille, même si je n’avais pas beaucoup d’expérience. Je savais que ça allait être difficile. Je me suis amusé, je suis sûr qu’il s’est amusé aussi et j’espère que les fans se sont amusés “, a poursuivi Floyd, précisant que c’était un pur spectacle pour que les téléspectateurs passent un bon moment à regarder quelques tubes.

Mayweather n’a pas pu assommer Paul.

Logan Paul a déclaré qu’il était éternellement reconnaissant pour cette opportunité et a appelé à une revanche. De l’autre côté, Mayweather a refroidi l’affaire et a maintenu qu’il ne savait toujours pas quelle était la prochaine étape pour lui. « Je ne sais pas ce qui m’attend pour mon avenir, mais je vais en discuter avec mon équipe. Voyons la suite. J’ai pratiqué ce sport pendant 25 ans. Je répète, j’ai plus 21 ans mais aujourd’hui je me suis bien amusé”.

Pour cet événement Floyd empochera plus de 100 millions de dollars tandis que Paul emportera un total de 18 clubs. Pas mal, non ?

