“En finale j’irai pour tout, je rêverai”

08/03/2021 à 14:39 CEST

Mohamed Katir, recordman d’Espagne du 1 500, 3 000 et 5 000 mètres, a été nominé comme candidat aux médailles aux JO de Tokyo en remportant sa série du 5 000 mètres et en entrant dans une finale à laquelle il “rêvera pour tout le monde”.Le Murcien de 23 ans a enregistré un temps de 13 : 30.10 à l’arrivée, une marque très éloignée du 12 : 50.79 dans lequel il a couru cette année, et s’est imposé dans sa série devant l’Américain Paul Chelimo (13 : 30.15), le Canadien Justyn Kight (13:30.22) et l’Ougandais Jacob Kiplimo, inscrit devant son compatriote Joshua Cheptegei, se sont tous qualifiés pour la finale vendredi.

“Je suis heureux pour tous les gens qui m’aiment et qui savent que je suis très compétitif. Maintenant qu’est-ce qui sort, car je vais rêver de la finale (6 août). Je savais que dans ma série il y avait les favoris et qu’il fallait sortir tout le monde pour pouvoir entrer. Maintenant j’espère que le corps me respecte car je me battrai pour tout“, a-t-il souligné.

Pour être en finale, il fallait finir dans les cinq premiers ou faire un temps qui méritait l’un des cinq play-offs. Parce qu’il est sorti dans la deuxième manche, il a pu calculer exactement le record dont il avait besoin pour se qualifier: 13,41 64, terminant dans les six ou 13 premiers; 39,61 dans les dix premiers.

La victoire de Katir, qui est “murcien, pas marocain”, comme il l’a souligné en zone mixte, confirme sa progression dans une année spectaculaire avec trois records nationaux : 3 : 28,76 sur 1 500, 7 : 27,64 sur 3 000 et 12 : 50,79 sur 5 000.