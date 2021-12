En forme, Diogo Jota et Divock Origi pourraient être le duo à intensifier pour Liverpool lorsque Jurgen Klopp perd Mohamed Salah et Sadio Mane pour la Coupe d’Afrique des Nations

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations (AFCON) se rapproche de plus en plus, Liverpool se prépare à se passer de trois de ses joueurs vedettes.

Naby Keita rejoindra la Guinée à condition qu’il ne soit pas blessé, mais plus important encore, les prétendants au titre de Premier League perdront Mohamed Salah et Sadio Mane pendant une période prolongée.

Mane et Salah quitteront tous les deux Liverpool au milieu de la saison

La CAN débutera le 9 janvier avec la campagne de Salah pour l’Egypte qui débutera le 11 contre le Nigeria tandis que le premier match de Mane pour le Sénégal sera le 10 contre le Zimbabwe.

Étant donné que les deux joueurs devront également s’entraîner avec leurs nations respectives avant leurs matchs, Salah et Mane pourraient quitter Liverpool après leur match de championnat contre Chelsea le 2 janvier.

Si les deux équipes se qualifient pour la finale, les attaquants du manager Jurgen Klopp pourraient ne revenir qu’après le 6 février.

Dans cette course, les Reds devront jouer sans leurs hommes vedettes pour deux matches de FA Cup et deux matches de championnat contre Brentford et Crystal Palace et il restera à voir s’ils pourront jouer contre Leicester City le 9 février.

Salah a été en feu cette saison

Salah a déchiré les défenses cette saison avec une série de buts incroyables, de passes décisives et de performances exceptionnelles qui l’ont vu produire 28 buts en seulement 20 matchs.

Mane, quant à lui, semble avoir redécouvert sa meilleure forme cette saison et a également été essentiel au succès des Reds jusqu’à présent cette saison.

Bien qu’il soit à nouveau blessé, le départ de Keita sera également un autre revers pour les Reds car ils auraient cherché à faire tourner les milieux de terrain pendant le programme chargé, sa campagne pour la Guinée commence également le 10 janvier.

Perdre le trio contre l’Égypte, le Sénégal et la Guinée respectivement sera un problème pour Klopp, mais talkSPORT.com examine qui pourrait combler ce vide.

La forme de Mane s’est également beaucoup améliorée par rapport à la saison dernière

Avant la blessure de Keita, le milieu de terrain était en bonne forme pour marquer des buts et s’il se rétablissait, il quittera Anfield pour la Guinée en janvier. À Diogo Jota (avant-centre)

L’attaquant de Liverpool a été une superbe signature depuis son arrivée des Wolves dans la fenêtre de transfert d’été 2020.

La star portugaise a prospéré pour le club et malgré le fait qu’il ait sans doute raté la saison, Jota a été extrêmement constant devant le but après avoir trouvé le filet à neuf reprises en 18 matchs jusqu’à présent.

Klopp confirmant que l’attaquant Roberto Firmino est encore à « quelques semaines » du retour à l’entraînement alors qu’il se remet d’une blessure aux ischio-jambiers, on pourrait demander à Jota de mener la ligne en son absence.

Jota a été brillant pour Liverpool depuis qu’il a signé et il est probable qu’on s’y fiera beaucoup lorsque Salah et Mane partiront pour la CAN Divock Origi (aile gauche)

La « légende » de Liverpool, Origi, a sans doute connu l’un des retournements de situation les plus remarquables du club.

Arrivé en 2015, le Belge a été l’un des joueurs les plus anciens de Klopp et même s’il a souvent été utilisé comme un petit joueur pour les Reds, a souvent livré la marchandise lorsqu’on lui a demandé.

L’attaquant belge a inscrit un sensationnel vainqueur de dernière minute contre les Wolves lors de sa 100e apparition en tant que remplaçant.

Bien qu’il ait principalement été utilisé pour changer le jeu en sortant du banc, Origi a montré par le passé qu’il était toujours capable d’influencer les matchs dès le début.

Comme en témoigne sa brillante performance globale contre Barcelone lors de la demi-finale de la Ligue des champions 2019 où il a marqué deux fois pour aider à envoyer le club en finale de la compétition.

Klopp n’utilise pas souvent Origi, mais quand il le fait, le Belge n’a pas laissé tomber son manager Takumi Minamino (droitier)

À l’instar d’Origi, l’international japonais a également été à la périphérie de Klopp pendant une grande partie de son séjour à Anfield.

Depuis sa signature en janvier 2020, Minamino a dû faire preuve de patience pour saisir son opportunité pour le club.

Près de deux ans plus tard cependant, cette chance semble enfin prête à arriver et lui et son manager espèrent désespérément qu’il pourra la saisir.

Après son retour au club après son prêt à Southampton au cours de la seconde moitié de la saison dernière, Minamino a relativement bien fait pour les Reds après avoir marqué quatre buts jusqu’à présent en dix matchs.

L’un des buts de Minamino cette saison est venu contre Arsenal, qui était également son premier but en Premier League pour les Reds Thiago (milieu de terrain central)

En l’absence de Keita, le milieu de terrain espagnol a été excellent à sa place et semble enfin s’installer à Anfield.

Thiago, comme Keita, a lutté pour sa forme physique depuis son arrivée, mais lui et Klopp espèrent que ces jours de blessure sont terminés et il peut maintenant montrer la forme qu’il produisait pendant son séjour avec le Bayern Munich.

Contre Porto, l’ancien joueur de Barcelone a marqué l’un des buts de la saison et récemment contre les Wolves, il a contrôlé le jeu de la première à la dernière minute et a expliqué pourquoi il est susceptible de conserver sa place dans l’équipe lorsque Keita rejoint la Guinée.

Cela dit, voici à quoi pourrait ressembler Liverpool lorsque ses joueurs se dirigeront vers la Coupe d’Afrique des Nations.

Comment Liverpool pourrait s’aligner…

Comment Liverpool pourrait s’aligner quand Salah et Mane iront à la CAN

