“En France, c’est joué plus fort qu’en Espagne”

27/05/2021

Activé à 20:07 CEST

Martí Grau

Keylor Navas se dit très heureux au Paris Saint-Germain. Dans une interview pour le portail colombien SuperTrending, le gardien costaricien avoue qu’il profite vraiment de sa nouvelle étape dans la capitale française. “Être au PSG a été quelque chose de très agréable car ils m’ont reçu avec beaucoup d’affection, ils m’ont valorisé et j’en suis très heureux.“.

Le gardien est arrivé au PSG en provenance du Real Madrid à l’été 2019. A l’issue de sa deuxième saison avec le club français du 34 ans, affirme qu’il continuera à profiter de ce sport jusqu’à ce qu’il ne puisse plus donner son meilleur niveau. “Je veux jouer autant que je peux parce que j’aime le football. Je prévois de le prolonger le plus longtemps possible“.

Même ainsi, il est conscient qu’il doit se concentrer sur son avenir une fois qu’il se retire du football. “Je sais que la fin approche. C’est pourquoi je me prépare à ce que sera ma vie après le football“Le gardien de but prépare actuellement une maîtrise en management du sport et souhaite rester lié au football en tant que tel.

Le passage de l’Espagne à la France

Après neuf saisons dans le football espagnol, en passant par Albacete, j’ai soulevé Et enfin, Real Madrid, Keylor a remarqué un changement dans le style de jeu du football français. “Je pense qu’en France le jeu est plus fort. Ils essaient de ne pas trop avoir le ballon mais c’est plus des va-et-vient. C’est plus vite“.

Meilleur gardien de but de Ligue 1

Vendredi dernier, Keylor Navas a été choisi comme meilleur gardien de la saison de la compétition française. Il n’a concédé que 18 buts en 28 matchs disputés. Même ainsi, le club parisien n’obtiendrait finalement pas le titre de champion après avoir terminé deuxième, un point derrière. Lille, championne de Ligue 1 avec 83 points.