En France ils sont engraissés avec Neymar et Mbappé

29/04/2021

Act. À 11:26 CEST

La défaite du PSG aux mains de Manchester City a fait beaucoup de dégâts dans la capitale parisienne. Les médias grand public ont accusé leurs joueurs, mettant un accent particulier sur Mbappe mais aussi dans Neymar.

Les de Pochettino Ils ont fait une excellente première mi-temps mais ont été neutralisés et dépassés par ceux de Guardiola dans la seconde. Les deux de Marquinhos fait rêver le PSG mais De Bruyne d’abord et Mahrez plus tard, ils ont laissé la cravate très compliquée et avec la nécessité de revenir dans l’Etihad.

Ce matin, les joueurs du PSG ont fait face à diverses critiques dans des médias comme L’Equipe. Le journal français a publié que “Mbappé n’a pas suffisamment profité de la profondeur et n’a pas puni la lenteur de City. Il a eu un mauvais choix à la 85e minute dans une contre-attaque claire”. L’attaquant français n’a jamais tiré sur le but de Ederson et sa meilleure action était un jeu dans la zone qui Verratti ne pouvait pas se convertir en un objectif par millimètres. Le grand lien de Mbappe Il a soulevé des attentes contre le Barça pour emmener le PSG en finale et hier était une cruche d’eau froide pour ses fans. Le score de L’Equipe pour son match était de 3 sur 10.

Mbappé, à la fin du match

De Neymar, les mots de l’ancien joueur se démarquent Jérôme Rothen. Le commentateur du RMC Sport a déclaré: «Neymar est un génie, d’accord, je suis le premier à le dire, mais quand il est dans cet état d’esprit, quand il perd une balle sur deux, quand il ne fait pas d’effort. pour l’équipe et quand il devient un jeune joueur qui a peut-être connu sa meilleure première mi-temps depuis son arrivée au PSG, c’est inacceptable. “

Reste à voir si la pression des médias sur ses deux étoiles provoque des mouvements au cours de l’été prochain. Avant cela, les Français auront encore la chance de revenir du match nul contre Manchester City.