17/07/2021 à 22:10 CEST

Sport.es

Le golfeur espagnol Jon Rahm, qui a terminé avec un cumulatif de -7 Le troisième tour de l’English Open, le quatrième grand de l’année qui se tiendra ce week-end au Royal Saint George’s, était satisfait de son jeu et confiant de continuer à progresser.

« De 8 à 18, ils ont été de bons trous. En général, j’ai très bien joué. Voyons si demain de 1 à 5 je peux repartir du bon pied en jouant sous le par et voler quelques coups sur le terrain. Si vous commencez bien et que vous restez bien au milieu du tour, Vous vous donnez des options pour passer une excellente journée & rdquor;, a déclaré le récent vainqueur de l’US Golf Open.

« Ce n’est pas que les birdies soient faciles dans ces conditions. Être un peu à l’écart il y a des moments où ce n’est pas que ça vous détend. Il faut avoir une certaine agressivité et si je sors une heure avant et que je commence bien, qui sait, J’ai mis un peu de pression et mis la pommade & rdquor;, a déclaré le golfeur Barrika sur sa stratégie du dernier jour.

En route pour l’enregistrement de terrain

“S’il sort un jour comme aujourd’hui, nous devrons réaliser quelque chose de très proche d’un certain record du terrain, l’Open ou comme vous voulez l’appeler. S’il sort un jour de vent, qui sait. C’est un terrain difficile, avec des drapeaux difficiles et il faut très bien jouer. On verra. Quoi qu’il arrive j’aurai besoin de mon meilleur jeu et d’une bonne journée & rdquor;, expliqua-t-il numéro deux au monde.

L’autre Espagnol qui est toujours en compétition à l’Open, le Castellón Sergio García, a perdu quelques positions et a terminé avec un résultat cumulé de par. “C’est une peine. Si la paire putt sur les deux au lieu de faire une égalité, nous parlons d’autre chose et je descends cinq ou six sous la normale. Mais bon, c’est le jour où j’ai le mieux frappé la balle & rdquor;, a-t-il déclaré.

«Ce qui se passe, c’est que je n’ai pas été bien avec les putts. Les putts que j’ai bien lancés ne sont pas entrés et ceux que j’ai pas bien lancés ne sont pas entrés non plus. Si vous faites trois putts sur un trou et sur quatre autres, il est très difficile de faire un bon résultat, peu importe à quel point vous jouez & rdquor;, a commenté le vainqueur du Masters 2017.

Sergio : “Je fais bien les choses”

“Ce qui est bien, c’est que je me sens bien en jouant et je suis à l’aise avec le putt. La vérité est que je pense que je fais beaucoup de choses bien et il reste juste que les choses veulent aller un peu plus loin & rdquor;, a déclaré le golfeur de Borriol, qui connaît très bien le jeu du leader.

« Il a très bien joué toute l’année. Il a été deuxième dans deux grands et cela ne se fait pas comme ça. J’espère que ça va continuer jusqu’à la fin. Il a également d’autres joueurs qui attaquent beaucoup et jouent bien & rdquor;, a expliqué Sergio García à propos d’Oosthuizen et de ce qui est attendu pour la dernière journée de l’Open Championship.

