« En Géorgie, ils se préparent de plus en plus à jouer un grand tournoi »

26/03/2021

Act. À 12:58 CET

Quique Briz

La séléction espagnole vous les verrez avec Géorgie dimanche prochain (18h00 CET) lors du deuxième match de qualification à Coupe du monde Qatar 2022. Un pays qui sait bien Victor Mongil (Laguna de Duero, 21/07/1992) qui, après avoir fait carrière pour plusieurs équipes de football espagnoles, s’est lancé en 2019 dans une aventure dans le Dinamo Tbilissi de la main de Xisco Muñoz. Avec une pause d’une expérience enrichissante en Inde entre les deux, Mongil il est déjà adapté à un football très différent de celui auquel il était habitué avant de venir et nous compte exclusivement pour SPORT la valeur du football dans ce pays.

Q: Vous avez joué pendant de nombreuses années en Espagne, dans des équipes comme Valladolid, l’Atlético de Madrid ou Levante. Comment était le fait de faire le saut dans le football comme le géorgien?

R: C’est un grand changement, cela ne serait pas entré dans mes plans il y a quelques années s’ils m’avaient dit que je jouerais ici. Quand j’ai eu la chance d’aller en Géorgie, je ne savais même pas comment le placer sur la carte. Mais j’ai osé parce que Xisco Muñoz était ici en tant qu’entraîneur, qui était joueur ici avant. Il m’a semblé faire un saut dans ma carrière et commencer à me battre pour remporter des titres, l’un des critères qui m’a fait venir. J’étais dans une bonne situation dans la filiale de Levante, étant capitaine et jouant de tout, je n’ai donc pas pensé à quitter le club, et c’est pourquoi lorsque l’occasion s’est présentée, j’ai été un peu égaré. Puis j’ai commencé à me mentaliser, et quand je suis arrivé ici, j’ai trouvé un pays très agréable, je me suis très vite adapté au club et à l’effectif.

Quelles différences voyez-vous dans le jeu par rapport au football espagnol?

Au niveau du jeu, je crois que le talent individuel existe n’importe où. Oui, il manque plus d’ordre tactique par rapport à l’Espagne. Le niveau de demande et de professionnalisme est différent, même en dehors de notre environnement. Ici, nous, les Espagnols, sommes issus d’une formation plus exigeante et c’est pourquoi nous pouvons donner ce supplément.

Víctor Mongil, Xisco, Carlos Castro, Fran Carbià, Sergio Noche, José Perales … Qu’est-ce que le Dinamo Tbilissi a que tant d’Espagnols ont joué ici ces derniers temps?

Je pense que Xisco Muñoz a été le pionnier en arrivant ici, d’abord en tant que footballeur, puis en tant qu’entraîneur. Désormais, lorsqu’un joueur espagnol est proposé au Dinamo Tbilissi, on le voit avec de bons yeux et on sait que la performance sera bonne. Le pays et la ville aident aussi, là où c’est très bien, et le club est très familier. En fin de compte, c’est le plus grand du pays et vous avez la possibilité de vous battre pour tout, pour la coupe, la ligue et même les avant-premières européennes. Et en Espagne, se battre pour les titres et jouer la compétition européenne est à la portée de très peu. Si je n’avais pas pris la décision de venir ici, je n’aurais sûrement pas pu vivre cela.

Comment les Géorgiens vivent-ils le football?

Ici, les gens sont des joueurs de football. Il est vrai que les supporters du Dinamo ont commencé à être mis de côté au fil du temps, car avant que le club ne mobilise la majeure partie de l’équipe nationale et que les meilleurs Géorgiens y aient joué. Avec le temps, le football change et aujourd’hui les joueurs importants préfèrent aller dans d’autres ligues comme la Grèce, la Turquie ou l’Ukraine dès qu’ils se démarquent. Maintenant, le club ne retient pas autant de talent pour essayer de se battre pour quelque chose de plus grand en Europe. Au final, c’est le reflet de la différence entre le football espagnol et celui d’ici: ambition et savoir faire des paris pour gagner de la valeur. Ici, il y a douze ans, ils ont eu une guerre civile, quelque chose qui les a rendus plus forts et qu’ils vous aident chaque fois que vous en avez besoin, ils sont très gentils. Dès que vous leur donnez une joie, ils la célèbrent, ils sourient vite. Les joueurs ont une concentration totale, mais chez les gens qui nous entourent, vous voyez cette joie qu’ils célèbrent toujours, un enthousiasme dont nous avons parfois tant besoin.

Le match entre la Géorgie et l’Espagne se jouera avec un public de 15000 personnes. Les billets ont été vendus en quelques heures et jusqu’à 90 000 demandes ont été reçues. Comment le football des équipes nationales y est-il vécu?

En raison de la situation, le public est limité, mais les deux dernières années que je suis ici, lorsque l’équipe nationale joue, le terrain est plein. Nous avons un grand stade, 55 000 personnes. Parfois, quand je le vois, je suis désolé que peu de gens viennent à d’autres jeux, car ce serait un encouragement important lorsque vous vous détendez dans un jeu. C’est une incitation positive. Ils vont beaucoup avec l’équipe nationale et l’apprécient beaucoup, c’est un football qui vit en très bonne santé et j’ai aimé ça quand j’ai pu profiter des matchs de l’équipe nationale.

Bien que le Dinamo Tbilissi soit le vainqueur des deux dernières ligues, il n’y a aucun joueur du club sur la liste de Willy Sagnol, et seulement cinq sont de la ligue locale. Cette situation vous surprend-elle?

Je serais surpris au début, mais maintenant je sais ce que c’est. C’est dommage, car presque tous les joueurs de l’équipe nationale ont traversé le Dinamo à un moment donné de leur carrière, mais le club ne peut pas les soutenir ni prendre soin d’eux. S’ils pouvaient obtenir un bon contrat ici, je suis sûr qu’ils resteraient, car à la fin ils aiment leur pays. J’ai coïncidé avec Levan Shengelia, il avait même des copines d’Espagne et maintenant il est en Turquie. En fin de compte, tous les joueurs importants ici vont dans d’autres clubs émergents et quittent le pays.

En novembre dernier, la Géorgie n’était qu’à quelques minutes de pouvoir disputer un championnat d’Europe, qui aurait été leur premier tournoi majeur. Comment ce moment historique a-t-il été vécu?

Il y avait beaucoup d’enthousiasme, tous les clubs géorgiens ont envoyé un soutien particulier à l’équipe. Il y a eu une campagne de soutien incroyable parce que cela aurait été quelque chose d’historique, quelque chose qui montre qu’ils sont fans de football. Ce jour-là, j’avais le cœur brisé parce que de l’autre côté j’avais mon ami Enis Bardhi, qui joue pour l’équipe de Macédoine du Nord. C’était une semaine très spéciale, au cours de laquelle ils ont remarqué beaucoup d’affection. La foule aurait été un bonus supplémentaire, mais la situation était la même pour les deux équipes et elle est tombée du côté de la Macédoine du Nord.

Lors du dernier match contre l’Espagne, la Géorgie a réussi à s’imposer 0-1 en 2016. Pensez-vous que ce résultat peut être répété maintenant?

En fin de compte, l’Espagne doit toujours être la favorite, même si elle enlève le poids. C’est une sélection avec des joueurs au plus haut niveau, ils se disputent tout au niveau du club. J’espère et je souhaite qu’il n’y ait pas de surprise, car quand il y a un match d’équipe nationale, ils me le rappellent toujours. J’espère que cette fois cela n’arrivera pas, car contrairement à cette victoire, ce n’est pas un match amical, c’est une qualification pour la Coupe du monde et j’espère que l’Espagne pourra gagner.

Après être restés proches d’un Championnat d’Europe, pensez-vous qu’ils essaient d’aller plus loin?

Je pense que le travail est en cours pour essayer de participer à un grand tournoi. Chaque fois qu’ils y croient davantage, une évolution est perceptible. Ils voient des joueurs bronzer vers de grands clubs dans d’autres pays et ils se rendent compte qu’ils peuvent aspirer à ce niveau, il leur suffit de le finir un peu au niveau national. Le fait de l’avoir très proche la dernière fois leur a donné un plus pour le croire et construire une équipe jeune, forte et enthousiaste. Maintenant, leur entraîneur est nouveau et ils attendent ce qui va se passer.

Si l’Espagne et la Géorgie sont différentes, l’Inde l’est aussi. Sur le plan personnel, comment valorisez-vous votre expérience là-bas?

Au niveau tactique, il y a si tout monte dans les airs. Vous voyez toutes les folies … Ce sont des professionnels, ils prennent soin d’eux-mêmes, ils font beaucoup de gym et ils sont impliqués, mais ils n’ont pas cet ordre. La ligue est très belle et les étrangers peuvent donner cet extra. Quant au pays, il y a beaucoup de contrastes, les gens sont très affectueux. Ils nous ont fait sentir comme des stars, car à l’entraînement, ils vous ont touché, pris des photos … C’était une très belle expérience, car nous étions aussi des champions. Je le garde avec beaucoup d’affection.

Et puis vous pariez sur le Dinamo Tbilissi pour la deuxième fois.

Oui, cette fois, ils commencent l’année sans Xisco, ils tombent en avant-première de la Ligue des champions et décident de le ramener en tant qu’entraîneur. Dès qu’il arrive, il m’appelle et j’y vais pour la deuxième fois, et je pense que ça s’est bien passé. Cette année, c’est la première fois qu’il n’est pas ici, mais il m’a toujours emmené avec lui et je lui en serai toujours reconnaissant. Je suis sûr qu’en tant qu’entraîneur, il fera très bien, il le montre à Watford, qu’il pourrait sembler faire un grand saut de la Géorgie à là-bas et qu’il est en route pour la Premier League avec de très bons chiffres.

À quel point le fait de pouvoir participer à une compétition européenne chaque été est-il excitant?

C’est un très beau moment, une autre ambiance différente est la cuisine. Le quotidien est exigeant, car l’équipe se bat pour tout et doit toujours gagner, mais dans la compétition européenne, vous avez une opportunité totalement différente de continuer à traverser des phases et de continuer à rêver. J’ai eu l’occasion d’atteindre les derniers tours de ma première année ici. Feyenoord nous a éliminés, mais je me souviens en Hollande comment nous leur avons résisté jusqu’aux dernières minutes. À la maison, nous gagnions depuis longtemps et nous avions des chances, donc si nous étions sortis du match aller avec un peu de vie, un autre coq aurait chanté. En compétition européenne, c’est similaire à l’équipe nationale: au fil des années, ils croient davantage qu’ils peuvent mettre les pieds et écrire l’histoire, et j’espère que je serai là si c’est fait pour pouvoir la vivre.

Comment évaluez-vous l’apparence de la Ligue de conférence à partir de cet été pour réaliser ce rêve?

Cela me semble bien, du moins pour les pays qui ne peuvent pas concourir au niveau européen car il y a des équipes très puissantes. C’est une très bonne compétition, car le joueur continue de jouer à un très haut niveau et vous oblige à être à 100% et à ne pas vous détendre, ces tours de qualification sont impitoyables. Ainsi, les pays voient qu’ils peuvent rivaliser avec des équipes importantes et si l’expérience se passe bien, ils peuvent gagner plus de force, en conservant des joueurs plus importants. Ce serait un point supplémentaire pour le Dinamo Tbilissi.

À quoi aspirez-vous dans votre avenir dans le football géorgien?

J’aimerais surtout pouvoir jouer la compétition européenne, et j’espère que ce sera avec le Dinamo. Je me souviens toujours d’une phrase d’Andrés Palop, qui m’a dit qu’une fois que je remporterais un titre, je m’y habituerais et cela deviendrait cette drogue que j’aurai dans le football et que j’en voudrai toujours plus. Chaque fois que j’en gagne un, il me le rappelle toujours et il a raison. Le quotidien d’une équipe qui aspire à un titre est très spécial. C’est le fait de rivaliser avec soi-même pour un prix final, qui est d’être un champion. J’espère que je pourrai partir d’ici pour prendre ma retraite dans des projets qui peuvent y aspirer, même si en fin de compte, le chemin dicte si je m’écarte ou non. Je suis resté avec l’épine en ce que je ne peux pas faire cela dans mon pays, quelque chose à la portée de très peu. Cependant, ici, je suis très heureux, le club tend la main à tout le monde et je fais de même pour eux. Nous sommes toujours allés de pair.

Après avoir remporté deux ligues avec le Dinamo Tbilissi, Victor Mongil a récemment entamé sa troisième saison de championnat. Maintenant, il va essayer de continuer à ajouter des expériences dans sa carrière pour continuer à aspirer au maximum.