En guise de séparation, LG promet trois mises à jour Android garanties à ses téléphones

LG a confirmé sa sortie du marché des smartphones plus tôt cette semaine, la société mettant fin à ses activités d’ici la fin du mois de juillet. Alors que l’annonce indiquait que les téléphones actuels continueraient de recevoir des mises à jour, LG n’a pas précisé quels téléphones étaient éligibles et combien de mises à jour ils recevraient.

Dans un nouveau communiqué de presse, LG clarifie sa position sur les mises à jour logicielles. Fondamentalement, tous les téléphones haut de gamme de LG sortis après 2019 dans les séries G et V – et Velvet et Wing de l’année dernière – recevront trois mises à jour Android garanties.

C’est conforme à ce que Samsung propose sur ses meilleurs téléphones Android, et même si LG ne vendra plus de téléphones, les propriétaires de LG existants seront heureux de savoir que leurs appareils continueront à être mis à jour. En ce qui concerne la série K de milieu de gamme et le LG Stylo, la société note qu’elle fournira deux mises à jour de la plate-forme.

LG a également déclaré qu’il continuerait à fabriquer des téléphones jusqu’à la fin du deuxième trimestre 2021 afin de respecter ses obligations contractuelles envers les opérateurs et les partenaires. Avec LG promettant maintenant trois mises à jour de plate-forme pour ses téléphones premium 2019 et 2020, il peut être intéressant de prendre des téléphones comme le Velvet ou l’aile. Ces deux appareils seront inévitablement réduits dans les semaines à venir, il est donc possible de faire une bonne affaire.

