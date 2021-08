En hausse de 60% depuis le mois dernier, Bitcoin revient-il à son plus haut niveau historique ? Crypto nouveaux médias

Visitez l’article original*

https://bitcoinmagazine.com/.image/c_fit,cs_srgb,fl_progressive,q_auto:good,w_620/MTgzMzU5MDIyMDU1ODI2NDcw/image1.jpg

Le prix du bitcoin continue d’augmenter à mesure que les conditions d’une course haussière mûrissent.

Last Week In Bitcoin est une série traitant des événements de la semaine précédente qui se sont produits dans l’industrie Bitcoin, couvrant toutes les nouvelles et analyses importantes.

Résumé de la semaine

Il y a à peine un mois, le bitcoin oscillait en dessous de 30 000 $, beaucoup s’attendant à un nouveau vidage. Mais si vous avez acheté la baisse, vous auriez déjà augmenté de plus de 60% avec le bitcoin dépassant les 50 000 $ dimanche, s’échangeant sur des niveaux vus pour la dernière fois à la mi-mai. Avec une augmentation de plus de 60% du bitcoin au cours du mois dernier, pouvons-nous nous attendre à ce qu’il atteigne son plus récent sommet historique d’un peu plus de 64 000 $ ?

Peut-être sans surprise, la semaine dernière a été pleine de nouvelles haussières alors que de plus en plus d’investisseurs institutionnels se joignent à nous, les banques ouvrent la voie à l’adoption du bitcoin et des investisseurs légendaires sautent dans le train du bitcoin (ou confirment qu’ils ont été de la partie tout ce temps) . Jetons un coup d’œil à la semaine dernière en bitcoin.

Chronologie de Bitcoin cette semaine

Actualités haussières des services financiers

❶ Pour ne pas être en reste, le géant mondial de la vente au détail, Walmart, a publié lundi une offre d’emploi pour un “responsable de produit de monnaie numérique et de crypto-monnaie”. Suivant les traces d’autres géants de la vente au détail, tels qu’Amazon, Walmart semble se préparer à explorer l’acceptation du bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Pour un certain contexte sur la taille de l’entreprise, au cours de son dernier exercice, Walmart a déclaré près de 560 milliards de dollars de revenus, lors d’une pandémie mondiale. L’échelle à laquelle ils opèrent pourrait entraîner une augmentation drastique du réseau bitcoin s’ils choisissent d’autoriser les paiements en bitcoins.

❷ Lundi également, Jehudi Castro Sierre, un conseiller du président colombien a qualifié le bitcoin de “logiciel le plus brillant de tous les temps”, ce qui a amené beaucoup à penser que cela pourrait amener la nation sud-américaine à adopter le bitcoin comme monnaie légale ou comme monnaie l’investissement, un peu comme au Salvador. Rien à cet effet n’a été annoncé, ni même répandu, mais les marchés adorent spéculer.

❸ Mardi, la nouvelle a révélé que la plus grande banque de détail du Royaume-Uni, Lloyds Banking Group, embauchait un « responsable de la monnaie numérique ». La banque compte plus de 30 millions de clients au Royaume-Uni et semble intéressée à offrir des services répondant spécifiquement à une demande accrue de crypto et de bitcoin.

❹ Mardi également, Fidelity, l’une des plus grandes sociétés de services financiers qui gère 10 000 milliards de dollars d’actifs, a déclaré que le bitcoin est désormais une priorité pour eux car il est en train de devenir une véritable classe d’actifs, révélant que 90% des plus gros clients de Fidelity demandent à propos du bitcoin.

❺ Mercredi, on a appris que la société du milliardaire Peter Thiel, Palantir Technologies, accepte désormais le bitcoin. Thiel a accueilli le bitcoin comme une couverture contre l’inflation de la monnaie fiduciaire, mais a averti que “vous devez vous préparer à un avenir avec plus d’événements de cygne noir”.

❻ Mercredi également, l’investisseur légendaire, Bill Miller, a révélé qu’il achetait du bitcoin depuis qu’il était de 200 $. L’investisseur de 71 ans a parié gros sur les investissements dans les logiciels cette année et a annoncé qu’il avait acquis une participation dans Coinbase, semblant rester optimiste sur le bitcoin.

❼ Jeudi a été une journée chargée pour les nouvelles haussières alors que Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), la plus grande banque du Japon, a conclu un accord avec Coinbase qui permettra à ses 40 millions de clients d’acheter du bitcoin. Le Japon a l’un des volumes d’échanges de bitcoins les plus élevés au monde et le gouvernement a été très ouvert envers les crypto-monnaies.

❽ Jeudi également, les géants bancaires Wells Fargo et JP Morgan ont tous deux déposé une demande de fonds privés en bitcoins. Les deux institutions se sont opposées au bitcoin dans le passé, mais c’est devenu un atout difficile à rejeter. Leur recherche de produits basés sur le bitcoin a sans aucun doute été en partie influencée par la demande des clients.

❾ Pour conclure les nouvelles haussières de jeudi, le géant des paiements Worldline s’est associé à Bitcoin Suisse pour permettre à 85 000 commerçants en Suisse d’accepter le bitcoin, ouvrant la voie à une adoption plus large dans le pays de plus de 8,5 millions d’habitants.

❿ Enfin, vendredi, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, BlackRock, a révélé qu’il poursuivait ses investissements dans l’extraction de bitcoins, rejoignant ainsi Fidelity et Vanguard. La société a investi plus de 382 millions de dollars en actions de Marathon Digital Holdings et de Riot Blockchain.

Ours FUD Et Criminels

Ce n’est pas parce que rien n’a fait la une des journaux qu’il n’y a pas eu de négativité envers le bitcoin au cours de la semaine dernière. Jake Klein, président exécutif de la société australienne d’extraction d’or, Evolution Mining, a fait des affirmations erronées, affirmant que la volatilité du bitcoin ramènerait les investisseurs vers l’or.

Les criminels ont également été à l’honneur la semaine dernière, alors que l’opérateur Helix, Larry Dean Harmon, a confisqué 4 400 BTC au ministère de la Justice américain dans le cadre d’un plaidoyer de culpabilité pour blanchiment d’argent. Le gouvernement suédois a également été contraint de payer 33 BTC à un trafiquant de drogue emprisonné, après avoir vendu ses avoirs lors de son arrestation. Cela continuera probablement le récit « La crypto est pour les criminels » poussé à tort par beaucoup.

Ensuite, il y a le FUD continu sur l’effet de l’extraction de bitcoin sur le gouvernement. Cette semaine, Fortune a publié un article sur la façon dont les émissions de CO2 provenant de l’extraction de bitcoins dépasseront celles du Mexique ou du Brésil si le bitcoin atteint 500 000 $, mais ne considère pas que plus le bitcoin augmente, plus il y aura d’incitations pour des opérations minières plus vertes. Des pièces comme celles-ci continuent de pousser un récit selon lequel le bitcoin ne peut pas “passer au vert” ou ne le fera pas, alors que le contraire est vrai.

Dans l’ensemble, il est bon que les nouvelles baissières semblent s’estomper lentement vers les soi-disant «pages arrière», mais les médias traditionnels semblent toujours vouloir trouver des angles négatifs à couvrir ou des voix négatives pour fournir une plate-forme.

Un verdict haussier

Je dis depuis des semaines maintenant que le bitcoin est en retard pour une évasion, et la tendance à la hausse du mois dernier confirme que le bitcoin est sur le point de commencer une nouvelle course. La semaine dernière a été extrêmement haussière, même si le prix n’a pas nécessairement été « lunaire ». De plus en plus de banques, d’investisseurs institutionnels et d’autres se joignent à la mêlée. Bitcoin devient indéniable en tant qu’investissement solide et avec les effets de la pandémie de COVID-19 qui se poursuivent, il est indéniable que l’économie mondiale va souffrir pendant quelques années.

Bitcoin se distingue comme une couverture contre l’inflation, et alors que les imprimantes à monnaie continuent à surmener à travers le monde, il devient un véhicule d’investissement de plus en plus important pour ceux qui veulent se sortir de la soi-disant tyrannie financière du système de monnaie fiduciaire.

Ceci est un article invité par Dion Guillaume. Les opinions exprimées sont entièrement les leurs et ne reflètent pas nécessairement celles de BTC Inc. ou de Bitcoin Magazine.