En haut ou en bas? Prévision de prix Ripple (XRP)

Ripple XRP / USD est passé de 0,74 $ à 1,30 $ depuis début août, le prix actuel oscillant autour de 1,17 $. La tendance actuelle de cette crypto-monnaie est toujours haussière et, pour l’instant, il n’y a aucun risque d’inversion de tendance positive.

Analyse fondamentale : Ripple a annoncé un partenariat avec Global Money Express

Ripple offre la technologie blockchain la plus avancée pour les paiements mondiaux, permettant aux institutions financières de se développer sur de nouveaux marchés à travers le monde. Plus d’un tiers des 100 plus grandes banques du monde ont essayé ou utilisent déjà cette technologie de paiement, et il est important de mentionner que les entreprises et les personnes qu’elles servent ont accès à un système ouvert et inclusif où qu’elles se trouvent. .

La technologie blockchain de Ripple améliore la vitesse, le coût et la fiabilité de la façon dont les gens effectuent des transactions, tandis que le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a déclaré que les volumes de transactions pour cette crypto-monnaie devraient encore augmenter.

Aux dernières nouvelles, Ripple a annoncé un partenariat avec Global Money Express, l’un des plus grands fournisseurs de services de transfert de fonds non bancaires en Corée du Sud. Global Money Express s’est connecté à la Siam Commercial Bank (SCB), la plus grande banque de Thaïlande en termes de capital de marché, via la technologie de réseau financier mondial de Ripple, RippleNet, pour accélérer et faire évoluer les paiements coréens vers le sud de la Thaïlande.

«Nous avons choisi Ripple comme partenaire car avec RippleNet, nous pouvons nous lancer dans de nouveaux pays avec de nouveaux partenaires en 1 à 2 semaines. Cela a considérablement réduit le temps de mise sur le marché et nous donne un avantage sur nos concurrents. Depuis le lancement de notre partenariat, notre équipe a bénéficié de la robustesse de RippleNet, où les transactions sont suivies à chaque étape du processus, ce qui facilite l’envoi d’argent à travers les frontières avec rapidité et transparence », a déclaré Subash. Chandra Poudel, directrice et COO de Global Money Express Co. Ltd. (Remesa GME).

Août a été un mois très positif pour le marché des crypto-monnaies ; les prix de la plupart des crypto-monnaies ont augmenté ; Pourtant, si le prix du Bitcoin tombe en dessous du niveau de support de 45 000 $, cela pourrait ajouter de la pression sur l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

Analyse technique : les taureaux restent maîtres de l’évolution des prix

Le prix de Ripple (XRP) a grimpé en flèche depuis début août, et cette crypto continue de se négocier sur un marché haussier. Si le prix dépasse 1,40 $ dans les prochains jours, ce serait un signal pour trader le XRP, et le premier objectif pourrait être d’environ 1,50 $.

Il n’y a aucun risque que la tendance s’inverse pour l’instant, mais si le prix tombe en dessous du support de 1$, ce serait un signal de “vente” ferme et le prochain objectif pourrait se situer autour de 0,80$.

résumé

Le prix de Ripple (XRP) a grimpé en flèche depuis début août, et si le prix dépasse 1,40 $, le prochain objectif pourrait être d’environ 1,50 $. Ripple ajoute constamment de nouveaux clients et selon les dernières nouvelles, Ripple a annoncé un partenariat avec Global Money Express, l’un des plus grands fournisseurs de services de transfert de fonds non bancaires en Corée du Sud.

