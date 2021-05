En hébergeant «SNL», Elon Musk reconnaît avoir Asperger

Elon Musk livre son monologue en tant qu’animateur de “Saturday Night Live” de NBC. (Vidéo NBC)

Elon Musk a fait sa marque ce soir sur “Saturday Night Live” de NBC – non seulement en tant qu’animateur le plus riche des 46 ans de la série de sketchs de fin de soirée, mais aussi en tant que premier animateur à reconnaître à la télévision en direct qu’il souffre du syndrome d’Asperger.

Ce n’est pas vraiment une surprise: pendant des années, les gens ont remarqué que le PDG milliardaire de SpaceX et Tesla avait la concentration laser et la maladresse sociale associées à Asperger. Mais Musk a pleinement embrassé son Aspieness pendant le monologue de ce soir.

«En fait, je suis en train de faire l’histoire ce soir en tant que première personne avec Asperger à accueillir ‘SNL’, ou du moins la première à l’admettre», a-t-il déclaré. «Donc, je ne ferai pas beaucoup de contact visuel avec le casting ce soir. Mais je suis déjà assez doué pour faire fonctionner l’humain en mode émulation. »

“En fait, je suis en train de faire l’histoire en tant que première personne avec Asperger à héberger SNL… ou du moins la première à l’admettre.” – @Elon Musk Sans conteste l’un des meilleurs monologues d’ouverture que j’ai vus ???? pic.twitter.com/z2bVVaHy6o – Pranay Pathole (@PPathole) 9 mai 2021

Il est vrai que Musk ne fera probablement pas l’émission de clips des plus grands succès de «SNL» pour les rôles qu’il a joués dans les sketches comiques – y compris un producteur de télévision islandais, un médecin de la génération Z, un cow-boy à cheval électrique et Wario (le « incompris ”personnage de jeu vidéo de Mario Bros.). Mais il a gagné la journée avec son humour autodestructeur.

Le moment le plus spacieux (et le plus épicé) est survenu lorsque Musk s’est joué lui-même, face à une crise martienne impliquant Chad, le fainéant désemparé qui est un personnage récurrent joué par Pete Davidson. (Regardez le clip jusqu’à la fin – si vous osez.)

Vous êtes un héros, Chad pic.twitter.com/dQ3G4ffk0j – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 9 mai 2021

Malgré les scrupules exprimés avant le spectacle, les membres de la distribution ont également fait quelques fouilles de bonne humeur.

Au cours de «Weekend Update», par exemple, un habitué de la SNL, Colin Jost, a noté qu’une fusée chinoise de longue marche s’était écrasée dans l’océan Indien, apparemment sans danger, après des jours de tordage sur le risque de débris orbitaux. «Pour une fois, nous savons que ce n’est pas la faute d’Elon», a plaisanté Jost. «Beaucoup de gens se demandent:« Pourquoi anime-t-il notre émission? Et maintenant nous savons: c’est parce qu’il avait besoin d’un alibi.

Le co-animateur de «Weekend Update», Michael Che, a également reçu un coup à Musk ainsi que le PDG d’Amazon Jeff Bezos. Che a commencé en notant que l’entreprise spatiale Blue Origin de Bezos venait de mettre en place une vente aux enchères pour un trajet dans l’espace à bord de son vaisseau spatial suborbital.

«Pourquoi tous ces Blancs riches essaient-ils d’aller dans l’espace?» Il a demandé. «Regardez, s’il y a des Martiens qui regardent ça, quand vous voyez un groupe de navires étrangers arriver sur votre terre, prenez-le à un mec noir, ne montez pas sur eux… à moins que vous ne vouliez être un Martien avec le nom de famille» Washington.'”

Musk et les écrivains de «SNL» ont réussi à travailler sur quelques références à Dogecoin, la crypto-monnaie inspirée des mèmes qui est devenue un sujet de spéculation avant le spectacle.

Au cours de “Weekend Update”, Musk a dépeint un expert financier ringard et noué qui a eu du mal à expliquer à Che et Jost exactement ce qu’était Dogecoin – jusqu’à ce qu’il dise qu’il pouvait être échangé contre de l’argent conventionnel.

«Oh,» dit Che. «Alors c’est une agitation.»

“Ouais, c’est une agitation”, a répondu le personnage de Musk.

Lloyd Ostertag s’est arrêté au bureau pour parler de crypto-monnaie. pic.twitter.com/cuILxOBJlj – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 9 mai 2021

Au fur et à mesure que le spectacle progressait, Dogecoin a chuté en valeur et l’application de trading Robinhood a connu une panne temporaire en raison du volume élevé des transactions. Mais si l’on en croit le monologue de Musk, il y a un nouvel ajout aux exploitations familiales Doge.

Parce que c’est le week-end de la fête des mères, les mamans des membres de la distribution ont été présentées dans certaines des blagues – tout comme la mère de Musk, Maye Musk.

«Je suis ravie pour mon cadeau de fête des mères», a-t-elle dit à son fils à la fin du monologue. «J’espère juste que ce n’est pas Dogecoin.»

«C’est vrai», admit Elon Musk.