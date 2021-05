En Inde, accro aux smartphones, Bharat fait face à des défis d’enregistrement CoWin, la crise de la vax rurale s’aggrave

La part totale des créneaux de vaccination enregistrés auprès des CSC dans ces États était inférieure à une fraction de 1 pour cent dans tous ces États. (Image représentative)

En plus de la pénurie de vaccins aiguë dans la plupart des régions du pays, un autre obstacle dans le programme de vaccination Covid-19 du pays est la difficulté d’étendre la vaccination dans l’arrière-pays du pays où une grande population n’a pas les moyens de s’inscrire sur le plateforme en ligne CoWin du gouvernement. Répondant à la question de la Cour suprême à ce sujet, le gouvernement central a déclaré que les résidents des zones rurales et semi-urbaines qui ne disposent pas de smartphone ou d’Internet pourraient utiliser les Centres de services communs (CSC) pour s’inscrire à leur créneau de vaccination.

Cependant, selon un article d’Indian Express, la plupart des CSC demeurent dysfonctionnels et la part des emplacements de vaccins enregistrés auprès du SCC reste négligeable. Sur plus de 3 lakh de centres de services communs existants dans le pays, seuls 54 460 étaient actifs le 11 mai, privant un grand nombre de personnes dans les zones rurales des moyens de s’inscrire à leur créneau de vaccination. Le nombre d’emplacements de vaccins enregistrés par ces 54 000 CSC impairs est également négligeable à 1,7 lakh sur plus de 17 crore d’individus qui ont au moins reçu une dose du vaccin dans le pays.

Les États à forte population rurale, notamment le Bihar, le Jharkhand, le Chhattisgarh et le Madhya Pradesh, n’ont pas non plus signalé de nombreux enregistrements de créneaux de vaccination des CSC. La part totale des créneaux de vaccination enregistrés auprès des CSC dans ces États était inférieure à une fraction de 1 pour cent dans tous ces États.

Le PDG de l’Autorité nationale de la santé, qui est en charge de la plate-forme de vaccin CoWin, RS Sharma, a déclaré à l’Indian Express que les CSC sont d’une importance extrême dans la campagne de vaccination Covid-19. Des responsables ont également déclaré à l’Indian Express que les raisons de la fermeture d’un grand nombre de CSC étaient les restrictions de type verrouillage imposées par plusieurs gouvernements d’État. Les responsables ont également déclaré que les CSC avaient également reçu le mandat de s’inscrire sur la plate-forme CoWin il y a seulement trois semaines, lorsque des restrictions avaient déjà été imposées.

Dinesh Kumar Tyagi, directeur général des CSC, a déclaré à l’Indian Express que la plate-forme CoWin a été intégrée aux CSC assez récemment et que les personnes qui n’avaient pas de smartphone peuvent venir s’inscrire aux CSC. Les responsables ont également déclaré que les rumeurs entourant les effets secondaires des vaccins, les prix et l’hésitation aux vaccins parmi les ruraux étaient également l’une des raisons de la diminution des enregistrements.

