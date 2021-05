En Indiana, une victoire pour la liberté religieuse ⋆ .

Le ministère de la Justice de Trump a vigoureusement protégé les droits et libertés religieux. Dans ce billet de décembre 2019, j’ai décrit cinq cas dans lesquels le DOJ, sous la direction d’Eric Dreiband, sous-procureur général pour les droits civils, a déposé des documents en défense de la liberté de religion.

L’un d’eux était un cas d’Indianapolis, Indiana. Dans cette affaire, le DOJ s’est rangé du côté de l’archidiocèse d’Indianapolis qui avait été poursuivi pour licenciement d’un enseignant dans une école catholique en raison du mariage de même sexe de l’enseignant. J’ai écrit:

Je n’aime pas voir quiconque licencié pour un mariage homosexuel, mais je suis d’accord avec le DOJ pour dire que le premier amendement protège le libre exercice de la religion et donne aux écoles confessionnelles le droit de ne pas s’associer avec des personnes dont les actions volent dans le visage de la doctrine de l’église.

Maintenant, un tribunal de l’Indiana s’est également mis d’accord avec le DOJ de Trump. Il a rejeté le procès de l’enseignant contre l’archidiocèse. L’ordonnance d’une page du tribunal est ici. Le mémoire de 31 pages de l’archidiocèse à l’appui de sa motion de rejet est ici.

La déclaration d’intérêt du ministère de la Justice au tribunal est ici. Il se termine par ce passage:

Le premier amendement exige que ce procès soit rejeté. Anticipant peut-être des poursuites comme celle-ci, la Cour suprême, en renforçant le droit constitutionnel du demandeur d’épouser civilement la personne de son choix, a pris soin à la fois de souligner que «[m]quiconque estime que le mariage homosexuel est erroné parvient à cette conclusion en se fondant sur des prémisses religieuses ou philosophiques décentes et honorables, »et pour renforcer le droit de longue date des organisations religieuses d’exercer librement leur foi, ce qui peut inclure l’avocat[ing] . . . que, par les préceptes divins, le mariage entre personnes du même sexe ne devrait pas être toléré. » Obergefell, 135 S. Ct. à 2602, 2607.

L’archidiocèse a fait exactement cela. L’archidiocèse a déterminé que, conformément à son interprétation des enseignements de l’Église, une école à l’intérieur de ses limites diocésaines ne peut pas s’identifier comme catholique et employer simultanément un enseignant dans le cadre d’un mariage public homosexuel. Beaucoup peuvent déplorer la détermination de l’archidiocèse. Mais le premier amendement interdit à cette Cour d’interférer avec le droit de l’archidiocèse à l’association expressive et de remettre en question l’interprétation et l’application de la loi catholique par l’archidiocèse. . . .