“En Italie, je ne pouvais jouer qu’avec Parme ou la Juve”

28/05/2021

Le à 18:50 CEST

Alberto Teruel

Gianluigi Buffon fait ses adieux à la Juventus. Après 19 ans à défendre les couleurs de Vecchia Signora et un bref passage au PSG, le légendaire gardien italien a pris la décision de quitter Turin pour se lancer dans ce qui sera probablement sa dernière aventure dans l’élite du football. Dans une interview pour GQ Italia, il a donné quelques indices sur son avenir immédiat.

La principale raison pour expliquer les adieux de Buffon est la faible participation dont il a bénéficié lors de sa deuxième étape à Turin. “Je pense qu’un joueur comme moi ne peut pas rester au même endroit et assumer un rôle secondaire, comme celle que j’ai depuis deux ans, sans avoir la motivation de tout donner. Je veux toujours me sentir vivant, je suis motivé et physiquement je me sens bien, il est donc juste que je tente une autre expérience. “

Le gardien italien est ouvert à toutes sortes de nouveaux défis, même s’il existe certaines destinations qu’il n’envisage pas. “Parme et la Juve sont les seules équipes avec lesquelles il pourrait jouer au Calcio, donc tout me pousse à quitter l’Italie. J’ai également dit à mon agent de ne pas me transférer les offres d’Europe du Nord.

Bien qu’il ait passé pratiquement toute sa carrière en Serie A, Buffon n’a pas peur de quitter son pays natal. «L’expérience à Paris a été merveilleuse pour moi, elle m’a enrichie dans le football et m’a aidé à grandir en tant que personne. Si je veux continuer à progresser, je dois chercher une expérience en dehors de l’Italie. L’idée d’apprendre une autre langue, d’entrer en contact avec d’autres personnes et de surmonter toutes sortes de difficultés me donne beaucoup de sécurité. “

Pour terminer l’entretien, il a voulu évoquer un autre vétéran du Calcio, Zlatan Ibrahimovic, qui à 39 ans revient en Ligue des champions. “Zlatan ne me surprend pas du tout. Sa façon de penser, de travailler et sa détermination font que, malgré son âge, il continue d’être un différentiel à Milan“.