En janvier 2020, Navarro de Trump a déclaré que COVID causerait 500 000 décès, 6 000 milliards de dollars de dégâts ⋆ 10z viral

Beaucoup d’entre nous font l’hypothèse, dangereuse, que tout le monde à la Maison Blanche de Trump était aussi débile que Trump, Ivanka et Jared, où la vérité est beaucoup plus complexe. Il est presque certain qu’une couche en dessous des Jareds, Meadows, Millers et McEnanys, il y a des gens brillants et efficaces.

Peter Navarro, un conseiller économique de Trump à la Maison Blanche n’est pas et n’était pas brillant. Navarro a été embauché sur la base de sa haine pour la Chine. Mais il est très probable que le conseiller économique de la Maison Blanche disposait d’un personnel brillant, dont certains ont aidé à rassembler le document le plus prémonitoire que nous ayons entendu sur COVID, un document qui avait été enterré jusqu’à ce qu’il soit divulgué à Axios. Si seulement quelqu’un avait la force de travailler sur les prédictions de ce document…

Fin janvier, le conseiller économique du président Trump, Peter Navarro, a averti ses collègues de la Maison Blanche que le nouveau coronavirus pourrait faire plus d’un demi-million de vies américaines et coûter près de 6 000 milliards de dollars, selon des notes de service obtenues par Axios.

Fin février, Navarro était encore plus alarmé et il a averti ses collègues, dans une autre note, que jusqu’à 2 millions d’Américains pourraient mourir du virus.

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens.

C’est sur la base de cette note que Trump a restreint (mais n’a pas bloqué) les voyages en provenance de Chine. Trump avait raison d’avoir fait le pas et il a été critiqué par certains à gauche (pas ce site) pour avoir fait le pas. Cela s’est avéré être l’une de ses rares mesures vraiment efficaces.

Un haut responsable de l’administration qui a reçu les notes de Navarro a déclaré à l’époque qu’il était sceptique quant à ses motivations et donc à ses avertissements : « La note de voyage de janvier m’a semblé être une tentative alarmiste d’attirer l’attention sur le programme anti-Chine de Peter tout en présentant une gamme artificiellement limitée de options politiques.

“La note supplémentaire n’avait aucune base pour ses projections, ce qui a amené certains membres du personnel à craindre qu’elle ne secoue inutilement les marchés et ne puisse pas diriger le financement là où il était vraiment nécessaire.”

Faux, faux, faux. La communauté médicale faisait les mêmes prédictions, les chiffres du CDC correspondaient presque exactement à ces chiffres (notez la communication possible entre Navarro et le personnel avec le CDC). Il est vrai que Navarro a toujours eu un penchant anti-Chine. Il est vrai qu’une telle prédiction aiderait avec ce programme anti-Chine. Cela ne rend pas le mémo erroné, et les personnes talentueuses sont censées être en mesure d’évaluer la valeur d’un mémo ou d’un livre blanc sur la base des informations qu’il contient sans égard aux motifs.

L’ancien stratège en chef de la Maison Blanche, Steve Bannon, a défendu les motivations de Navarro, qualifiant les mémos de “prophétiques” et affirmant que Navarro avait été contraint de mettre ses préoccupations par écrit car “il y avait un blocage total pour que ces faits soient présentés au président des États-Unis”.

Bannon est un bouffon. Mais c’est un ancien de Goldman Sachs qui avait probablement vu bon nombre de ces types de notes de service prévoyant l’impact de certaines actions ou développements. Il n’est pas surprenant que Bannon soit celui qui défendrait Navarro (Bannon était depuis longtemps parti de la Maison Blanche, commente-t-il maintenant).

Si seulement le gouvernement fédéral avait pris le COVID assez au sérieux pour agir en urgence en janvier pour éviter les 500 000 morts… Navarro était, au final, trop conservateur.

****

Paix, vous tous

Jason

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak