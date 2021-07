En japonais, qu’est-ce qui est correct pour le Japon : « Nihon » ou « Nippon » ?

in

Le logo des Jeux olympiques de Tokyo de cette année.

Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, l’annonceur officiel a présenté le pays sous le nom de « Nihon ». L’annexe Sponichi rapporte que cela en a surpris certains.

Alors que “Japan” est le nom anglais officiel – un nom que l’on pense être dérivé de la façon dont il a été transcrit par Marco Polo ou même de la prononciation shanghaïenne, dans sa langue maternelle – il existe deux prononciations officielles pour son nom : Nihon et Nippon . En effet, le kanji ji, généralement traduit par « Pays du soleil levant », peut être lu dans les deux sens. Cependant, au fil du temps, les prononciations ont développé des usages et des nuances différents.

Il y a certains cas où « Nihon » est utilisé. Par exemple, vous diriez « Nihongo » comme mot pour la langue japonaise ou « Nihonkai » pour nommer la mer du Japon. Mais, souvent, pour les événements sportifs, “Nippon” est utilisé. « Ganbare Nippon » ou « Go Japan » se fait entendre lors de matches internationaux. Le Japon a écrit “Nippon” sur les uniformes olympiques dans le passé, il a donc une forte association avec le sport. C’est probablement pourquoi, comme le rapporte l’annexe Sponichi, cela a surpris certains que le pays ait été présenté comme « Nihon » au lieu de « Nippon » pendant les Jeux olympiques. Le mot peut cependant avoir une teinte nationaliste, surtout parce que l’Empire du Japon était Dai Nippon Teikoku. Mais, cela peut aussi être simplement un moyen de se référer au pays.

Il y a une fluidité ici, et le nom du Japon a changé au fil du temps. Le premier nom enregistré pour le pays est « Wa », c’est pourquoi la cuisine japonaise s’appelle encore aujourd’hui washoku. Plus tard, le Japon a commencé à se désigner comme « Yamato », même après l’adoption du kanji 日本 vers 700 après JC. Comme indiqué sur Unseen Japan, « Nippon » a ensuite commencé à être plus largement utilisé, la prononciation provenant peut-être de diplomates chinois qui ont qualifié le pays de nyet pan.

Selon Wandering Tanuki, pendant la période Edo (1603-1868), les habitants de Tokyo d’aujourd’hui ont commencé à prononcer le mot « Nihon ». C’est peut-être la raison pour laquelle le quartier d’Osaka 日本橋 se prononce « Nipponbashi », tandis que le quartier de Tokyo 日本橋 est « Nihonbashi ».

Mais est-ce pour cela que le pays a été présenté sous le nom de « Nihon » lors des JO de Tokyo ? Parfois, le Japon a du mal à décider lequel utiliser ! La Banque du Japon est “Nippon Ginko”, tandis que, comme le souligne Unseen Japan, le diffuseur le plus célèbre du pays, NHK, est associé à “Nihon Ginko”. Pour compliquer encore les choses, « Nippon Ginko » est écrit en anglais sur de l’argent japonais.

Il y a eu des tentatives pour en choisir une comme la prononciation «correcte», mais ces efforts ont suscité peu d’intérêt ou de soutien législatif. Mais selon un sondage de 2012 de l’Institut national de la langue japonaise (via Nikkei et Unseen Japan), plus de 98 % des locuteurs japonais préféraient « Nihon ». Quelle que soit la manière dont le pays a été présenté pendant les Jeux olympiques, attendez-vous à ce que « Nippon » vive dans les chants lors des événements sportifs.