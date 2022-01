En l’honneur de Bob Saget, voici les leçons que Danny Tanner nous a apprises

L’un des plus grands papas de la télé nous a quittés trop tôt.

Bob saget, peut-être mieux connu pour son rôle de Danny Tanner dans Full House, a été retrouvé mort au Ritz-Carlton d’Orlando, en Floride, le 9 janvier. Il n’avait que 65 ans.

« Des députés ont été appelés au Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes pour un appel concernant un homme qui ne répondait pas dans une chambre d’hôtel », a tweeté le bureau du shérif du comté d’Orange. « L’homme a été identifié comme étant Robert Saget et a été déclaré décédé sur place. Les détectives n’ont trouvé aucun signe d’acte criminel ou de consommation de drogue dans cette affaire. #BobSaget »

À la fin des années 80 et au début des années 90, Saget s’est taillé une place dans nos cœurs en tant que patriarche prolifique de la famille Tanner, un homme toujours prêt à partager un moment réconfortant ou une leçon de vie précieuse avec sa famille. (Et, bien sûr, il avait toujours un conseil de nettoyage à portée de main.) Bien que Saget ait semblé tirer sa révérence en tant que Danny en 1995, il est revenu au redémarrage de Netflix de la série, Fuller House, de 2016 à 2020 , offrant à une nouvelle génération sa sagesse et son amour.