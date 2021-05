En Lituanie, ils ont ouvert un portail qui se connecte avec la Pologne | La technologie

Cela pourrait vous rappeler la série Stargate, et c’est complètement intentionnel. Le premier portail a été ouvert en Lituanie, et ce ne sera pas le dernier…

Nous avons connu une année très dure d’isolement physique et social, mais aussi politique. Des présidents obsédés par la séparation des personnes, des communautés et des pays en Nous et Eux, dans un retour au tribalisme qui nous ramène 500 ans en arrière.

L’artiste et entrepreneur lituanien Benediktas Gylys croit en un monde où nous faisons tous partie du même océan, et nous devons retrouver cette union entre les villes, les communautés et les pays, que nous avons perdu.

C’est pourquoi il a créé un portail reliant les villes de Vilnius, en Lituanie, et de Lublin en Pologne, à 605 km. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Qu’est-ce que le portail ? Bon en gros, un moyen de communiquer avec deux villes, en temps réel. Cela ressemble aux portails si courants dans les séries de science-fiction et les jeux vidéo, de Stargate au jeu vidéo Portal, bien que malheureusement la téléportation ait dû être laissée pour plus tard…

Portal est une immense statue circulaire dotée d’un grand écran et d’une caméra. Il est connecté en temps réel et en permanence avec un autre Portail dans une autre ville, à travers d’Internet.

Grâce à la caméra et au grand écran circulaire, les habitants des deux villes peuvent communiquer, discuter et, finalement, établir une union entre les peuples et les culturesmême s’ils ne parlent pas la même langue.

Il est vrai qu’après tout, c’est comme un appel vidéo avec un écran géantMais le fait que les caméras soient au milieu d’une grande place de la ville, ouverte 24 heures sur 24 à tout le monde, change la perspective.

“L’humanité est confrontée à de nombreux défis potentiellement mortels, qu’il s’agisse de polarisation sociale, de changement climatique ou de problèmes économiques. Cependant, si vous y regardez de près, la cause de ces défis n’est pas le manque de scientifiques brillants, d’activistes, de dirigeants, de connaissances ou de technologies. tribalisme, un manque d’empathie et une perception étroite du monde, qui se limite souvent à nos frontières nationales », explique Benediktas Gylys sur le site de la mairie de Vilnius.

“C’est pourquoi nous avons décidé de donner vie à l’idée de PORTAIL: c’est un pont qui unifie et une invitation à surmonter les préjugés et les désaccords qui appartiennent au passé. C’est une invitation à dépasser le Nous et Eux” .

Il y a déjà prévu deux nouveaux portails, entre les villes de Reykjavik (Islande) et Vilnius, et entre Vilnius et Londres. Vous avez plus d’informations sur le site Portal Cities.