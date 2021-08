En l’occurrence, Noelia soutient SOS Cuba, le Venezuela et le Nicaragua !

in

En cas Noelia soutient SOS Cuba, le Venezuela et le Nicaragua ! | Instagram

Une fois de plus le chanteur et la femme d’affaires Noelia ont démontré pourquoi elle est l’une des célébrités préférées des internautes, elle a récemment eu l’occasion d’apparaître lors d’un événement organisé à Parc au bord de la baie au centre-ville de Miami, pour soutenir l’événement de SOS Cuba, SOS Nicaragua et SOS Venezuela.

Ce type d’événement était de soutenir la liberté de ces trois peuples et sûrement Noelia a décidé de le soutenir immédiatement sans réfléchir à deux fois.

La devise de cet événement était “En bas des chaînes” el cual podemos ver en algunas de las publicaciones de la cantante y empresaria haciendo referencia a la eliminación de las dictaduras, de las cuales estos países las padecen, el evento fue organizado por la alcaldía de Miami a quien la cantante le da las gracias por l’invitation.

A lire aussi : Avec un blazer à pois, Belinda découvre les intérieurs noirs

Il y a eu peu d’occasions dans lesquelles il a décidé de partager ce type d’événement, puisque l’interprète de “je n’ai pas échoué“Elle ne montre généralement pas ses actions caritatives comme le font de nombreuses autres personnalités, mais lorsque des millions d’internautes le font, ils ressentent une admiration encore plus grande pour la chanteuse.

Noelia a admis qu’elle avait de très bons souvenirs dans ces endroits, comme vous le savez sûrement, elle est d’origine portoricaine, mais dans sa description, elle a mentionné qu’elle avait passé le meilleur de son enfance au Venezuela et qu’elle avait donc de très bons souvenirs.

C’est pour cette raison que sentant qu’il peut aider ce pays après ces années où il s’est développé et a une réputation parmi les divertissements, son grain de sable pour aider les autres s’est concentré sur cet événement particulier, cependant il ne serait pas surprenant que c’est la seule chose qu’il fait, il trouvera sûrement un moyen d’aider davantage ce peuple.

Ma gratitude pour la belle affection que sur l’île de Cuba ils ont eue pour moi et mes chansons, fait de moi une voix permanente de revendication de justice et de liberté pour ce noble peuple cubain “, a écrit Noelia.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Le vidéo Là où il mentionne où il se trouve, il l’a partagé hier, sur son compte Instagram officiel, plusieurs des commentaires qu’il tient dans sa publication reflètent l’émotion de ses fans face à ce type d’événement auquel il participe et offre son soutien inconditionnel.