En maillot de bain à bretelles, Yanet García pose dans la piscine

Yanet García en maillot de bain à bretelles pose au bord de la piscine | Instagram

Le célèbre ex fille météo, Yanet García, a encore une fois réussi à faire tomber ses millions d’abonnés amoureux d’une vidéo coquette qu’il a récemment partagée sur son compte Instagram officiel.

Yanet García, également connue sous le nom de La Chica del Clima, a utilisé un ensemble de minuscules maillots de bain faits de fils et de transparences en noir qui a rendu des milliers de personnes folles.

Bien qu’il soit devenu célèbre en tant que conducteur De la télévision dans son état natal, Monterrey, Nuevo León, Yanet García a également réussi à se positionner comme l’une des célébrités préférées des réseaux sociaux.

C’est là qu’il parvient continuellement à faire monter la température en posant avec une literie coquette qui laisse très peu à l’imagination.

Les séances photo torrides qu’elle met en scène visent à montrer un peu de ce que ses vrais fans pourront voir à travers sa plateforme de contenu exclusive, donc, en plus de devenir une Coach Santé Certifiée, la Mexicaine est également prête à poser avec des vêtements séduisants qui sont sur le point de tout montrer.

Cela a été confirmé par des milliers d’adeptes des réseaux sociaux, devant lesquels il a partagé une vidéo dans laquelle il est admiré posant avec un maillot de bain sexy noir et à bretelles.

C’est exactement à travers son profil officiel Instagram, où la Regiomontana a posé pour 14,3 millions de followers et lui a permis de contempler l’une de ses vidéos les plus risquées dans laquelle elle utilisait un ensemble de petits vêtements de bain faits de fils et de transparences rouges qui la rendaient folle. Milliers.

A noter que Yanet sait parfaitement être à la mode et s’adapter aux changements de température et le fait en partageant sur ses réseaux sociaux, des photos en maillot de bain ou portant un trikini à imprimé animal qui a enflammé internet et fait tomber plusieurs hommes amoureux. avec elle. monde.

D’autre part, Yanet García a commencé sa carrière artistique à l’âge de 22 ans en 2013, où elle a participé au casting de « Nuestra Belleza Nuevo León », qui est un concours préalable au concours « Nuestra Belleza México ».

Cependant, le grand saut vers la gloire a eu lieu en 2015 où elle a commencé à travailler comme présentatrice météo, connue sous le nom de « La Chica del Clima », comme Sol Pérez à ses débuts.

Elle a atteint une énorme popularité dans les médias et c’est pourquoi elle a commencé à prendre soin de sa silhouette et est devenue l’une des principales influenceuses.