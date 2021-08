En maillot de bain coloré, Demi Rose a modelé comme une professionnelle

En maillot de bain coloré, Demi Rose a posé comme une professionnelle | INSTAGRAM

Au fil des années, la belle maquette et influenceur de Royaume-Uni, Demi Rose a eu l’opportunité de travailler avec différents marques de commerce et de modéliser dans certains Séances de photos qui deviennent des moments tendance après leur lancement dans votre Instagram officiel.

Cependant, à quelques reprises, nous avons pu voir une vidéo sur la réalisation de ces séances, dans laquelle un cameraman professionnel est responsable de la capture de votre courbes de la manière la plus impressionnante possible.

C’est pourquoi nous célébrons aujourd’hui que la jeune femme a partagé un vidéo attrayante dans lequel nous pouvons voir comment il modélise pour la marque qu’il représente Jolie petite chose, une entreprise avec laquelle il travaille déjà depuis plusieurs mois et qui s’est chargée de nous livrer ce résultat impressionnant.

C’est un clip qui, bien qu’il ne dure que quelques secondes, démontre la grande qualité du modèle que Rose manipule, portant l’objectif dans la plupart des poses. coquette qui a et portant différentes tenues en plus d’un maillot de bain coloré qui était celui qui a pris le moment.

On peut apprécier que cette vidéo a été réalisée sur les belles plages de Ibiza, l’île située dans Espagne, où en ce moment il vit et profite de toutes les richesses naturelles, des événements sociaux et des fêtes qui s’y déroulent.

Dans les images, on peut également voir la Britannique dans une tenue très coquette qui mettait en valeur sa silhouette d’une manière plus que attractive cela n’a pas emballé ses fans et que les internautes seront impressionnés et ont généré une énorme envie de la suivre.

De cette façon, Demi Rose est chargée de faire grandir ses réseaux sociaux et elle parvient toujours à les surmonter elle-même et à dépasser également les attentes des internautes qui ne faisaient que surfer et qui restaient bouche bée.

Además como es costumbre en sus historias también nos comparte diversas imágenes con palabras en las que busca hacernos reflexionar, una actividad que ha estado realizando ya por bastante tiempo y que ella también práctica haciendo meditación y pensando muy bien las cosas para encontrar todo lo positivo en le monde.

Nous vous recommandons de ne pas décoller pour ne pas manquer leurs nouvelles publications incroyables, leurs nouvelles vidéos et photographies qui sauront sûrement vous chouchouter au maximum pendant que vous profitez sur votre écran soit de votre téléphone portable soit de votre ordinateur Demi Rose Elle a a gagné la position comme l’un des favoris et vous avez déjà compris pourquoi il l’a fait.