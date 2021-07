En maillot de bain, Demi Moore frappe 58 ans depuis la Grèce

En maillot de bain, Demi Moore frappe à 58 ans depuis la Grèce | INSTAGRAM

La belle actrice Demi Moore a montré qu’avoir 58 ans n’est qu’un nombre en publiant un La photographie d’elle-même dans Maillot de bain portant son belle silhouette et réussir à attirer l’attention de centaines de milliers d’utilisateurs qui ont déjà aimé l’instantané et ont rassemblé plus de 400 000 likes.

C’est vrai, alors que l’actrice était des vacances avec sa fille Rumer dans Grèce Il a décidé de se prendre en photo et d’en profiter pour promouvoir l’entreprise de maillots de bain dans laquelle il est investisseur et qui est également représentée comme son ambassadeur officiel.

“Se préparer pour un autre jour au paradis”, a-t-il écrit juste en dessous de l’image qui a fait le tour du monde grâce à l’excellente silhouette que l’on voit à son âge ainsi qu’à porter des lunettes et à avoir l’air très intellectuel dès la chambre de Hôtel.

Il a également placé une photographie de l’océan dans laquelle il se baignerait quelques minutes plus tard et profiterait du soleil, du sable et de la mer.

Il portait un maillot de bain noir et elle portait sa silhouette d’une manière impressionnante montrant ses charmes et bien sûr cette silhouette d’envie qu’elle a en plus de se coiffer et d’exciter ses fans avec tout ça. réseaux sociaux.

Bien sûr, les commentaires ont commencé à affluer et ses fans ne pouvaient pas exprimer à quel point ils aimaient l’image, alors ils lui ont écrit des messages flatteurs, des cœurs, des visages d’amour et bien sûr des mots d’étonnement.

Beaucoup se demandent comment il se fait que la célèbre actrice se maintient de cette manière incroyable et il est très sûr que c’est grâce à une bonne nutrition et à des routines qu’il faut du temps au gymnase pour faire de l’exercice pour rester en forme.

Ce n’est pas la première fois que la belle femme surprend le monde d’Internet, en fait, à plusieurs reprises, elle a montré beaucoup d’amour-propre et surtout de se voir sensationnelle dans ce type d’ensembles de vêtements et bien plus encore dans ceux qui doivent aller à la Plage.

