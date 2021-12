En mémoire de Clifford T. Ward

La Grande-Bretagne a produit un grand nombre d’auteurs-compositeurs-interprètes dans les années 1970 qui n’ont jamais atteint la pleine appréciation que leur travail sensible et incisif méritait. L’un d’eux était un ancien instituteur qui figurait brièvement dans les charts, mais longtemps dans le cœur de ceux qui l’ont découvert. Nous nous souvenons du travail remarquable de Clifford T. Ward.

Ward restera à jamais dans les mémoires pour sa charmante ballade « Gaye », un hit du Top 10 britannique en 1973 qui était l’une des nombreuses compositions délicieusement anglaises. Il l’a suivi d’un autre hit du Top 40, « Scullery », et d’un certain nombre de succès diffusés uniquement sur les ondes que nous appelions à l’époque » hits de la platine « , ainsi qu’une série d’albums accomplis.

Ward est né à Stourport-on-Servern, à environ 40 kilomètres au sud-ouest de Birmingham, le 10 février 1944, et a joué dans une série de groupes locaux dans les années 1960 avant d’obtenir un « vrai travail » et une formation d’enseignant. Il a continué à Bromsgrove High School où ses élèves comprenaient Piquerla future épouse de , l’actrice Trudie Styler, et Karl Hyde, plus tard des pionniers de la danse Monde souterrain.

Mais Ward a continué à écrire des chansons et a été récompensé en 1972 par un contrat avec Dandelion, le label formé par l’influent diffuseur de la BBC John Peel, pour qui il a sorti l’album Singer Songwriter. Malgré un manque de succès tangible, cela a conduit à un accord avec Charisma.

C’est là que Ward a enregistré ses singles dans les charts et a remporté un énorme succès médiatique pour les albums Home Thoughts (1973) et Mantle Pieces (1974), qui ont tous deux fait une impression modeste dans les charts. D’autres singles tels que «Wherewithal», «Jigsaw Girl» et «No More Rock’n’Roll» étaient appréciés des programmeurs de radio, mais quelque peu gênés par la timidité innée de Ward et sa réticence à se produire en direct.

Clifford a continué à enregistrer dans les années 1980, mais a été diagnostiqué avec la sclérose en plaques en 1987. Des admirateurs tels que Elton John et Sting ont collecté des fonds pour ses soins, et il a combattu la maladie pendant de nombreuses années, sortant son dernier album de démos et d’extraits, Julia and Other New Stories, en 1995. Il est décédé d’une pneumonie à l’âge terriblement précoce de 57 ans le 18 décembre. 2001, et laisse dans le deuil sa femme Pat, qu’il a rencontrée à l’école.

Comme le dit la critique de John Tobler sur l’album Escalator de Ward en 1975 pour le magazine ZigZag : « Clifford T. Ward est un talent très précis, dont chaque ZigZagger devrait avoir dans sa collection. Ses chansons sont véritablement ressenties, l’œuvre d’un homme sincère qui veut dire quelque chose, mais sous une forme musicale.

